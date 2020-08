Historická mise vrcholí. Z vesmíru se vrací loď SpaceX, podívejte se na její let domů

Předposlední květnový den odstartovala vesmírná loď Crew Dragon se dvěma astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Američané tím po devíti letech navázali na program raketoplánů NASA a poslali do vesmíru pilotovanou loď ze svého území. Navíc poprvé letěli na lodi vyrobené soukromou firmou, a to SpaceX miliardáře Elona Muska. Po více než dvou měsících je tento víkend čeká další historický zlom. Na stejné lodi Crew Dragon se vrátí na Zemi.

Jak bude probíhat cesta domů

Návrat může trvat šest až třicet hodin. Astronauti před sobotní půlnocí našeho času zkontrolují stav lodi Crew Dragon. Poté, po dvou měsících, které strávili na Mezinárodní vesmírné stanici, vyrazí na cestu zpátky na Zemi.

NASA vybrala celkem sedm míst, kam může Crew Dragon přistát. Astronauti se před návratem psychicky připravovali na to, že mohou na hladině u floridských břehů plout hodinu i déle, než je vyzvedne loď.

Crew Dragon Raketa Falcon 9 Celá vesmírná loď Crew Dragon Crew Dragon (nebo také Dragon 2) je nástupce vesmírné lodi Dragon, kterou společnost SpaceX vyrobila přímo kvůli tomu, aby převážela náklad i posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici. Vejde se do ní až sedm pasažérů, tentokrát ale veze dvoučlennou posádku. Loď byla celou dobu zadokovaná na ISS a připravená na návrat. Raketa Falcon 9 Crew Dragon vynesla k ISS raketa Falcon 9, která už v minulosti vozila bezpilotní lodě s nákladem. Skládá se ze dvou stupňů. Ten první se několik minut od startu oddělil a přistál zpátky na Zemi. Může se znovu použít. Druhý stupeň loď navedl na oběžnou dráhu a přiblížil ji k ISS. Celá vesmírná loď Takhle vypadala celá vesmírná loď při startu na konci května. Společnost SpaceX vesmírnou loď před letem s posádkou čtyřikrát otestovala. Během loňského testu motorů kabina lodi explodovala. Po vylepšení záchranných systémů ale poslední test letos v lednu dopadl dobře.

Živé vysílání

Kdo z vesmíru přiletí Američané Douglas Hurley a Robert Behnken jsou zkušení astronauti, kteří jsou ve vesmíru už potřetí. Tentokrát na ISS strávili něco málo přes dva měsíce. Douglas Hurley 53 let | pilot Před touto misí byl ve vesmíru už dvakrát, pokaždé letěl se zásobami na ISS. Dříve pilotoval úplně poslední misi amerického raketoplánu v roce 2011. Robert Behnken 50 let | strojní inženýr Před touto misí byl ve vesmíru dvakrát , pracoval i na ISS. Podnikl i několik výstupů do volného vesmíru.

Společnost SpaceX

SpaceX založil v roce 2002 podnikatel a vizionář Elon Musk, jenž neměl s kosmonautikou žádné zkušenosti. Už čtyři roky na to ale získal kontrakt s Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) na vývoj nosičů schopných zásobovat Mezinárodní vesmírnou stanici a nahradit tak americké raketoplány. Lodě SpaceX vozí zásoby na ISS od roku 2012.

Soukromá společnost má za sebou mnoho úspěchů, jedním z nejvýznamnějších je opakované použití rakety Falcon, na které vesmírné lodě startují.

Kromě SpaceX uzavřel smlouvu s NASA na vysílání amerických astronautů do vesmíru také výrobce letadel Boeing, který má více než stoletou tradici. Jeho testovací let ale nedopadl dobře a let s posádkou na lodi Boeing se odložil. Historicky první let s posádkou vyhrála právě Muskova společnost.

SpaceX plánuje také turistické lety do vesmíru. Prvního turistu k Měsíci chce vyslat v roce 2023. Ještě o rok dříve plánuje poslat vesmírnou loď bez posádky k Marsu.