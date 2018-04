před 32 minutami

Příjezd expertů z mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrské Dúmy byl odložen kvůli následkům sobotních náletů Západu. Podle agentury Reuters to v pondělí řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Britská delegace při OPCW ale krátce předtím oznámila, že město Dúmá, kde byl 7. dubna údajně spáchán chemický útok, který USA a jejich spojenci připisují Damašku, nebylo vyšetřovatelům zpřístupněno. Britská delegace v prohlášení uvedla, že je naprosto "zásadní", aby byla Dúmá expertům z OPCW bezpodmínečně zpřístupněna. "Rusko a Sýrie musí spolupracovat," stálo v prohlášení. Experti z OPCW v sobotu přijeli do Damašku. Do Dúmy měli přijet v pondělí.

autor: ČTK | před 32 minutami