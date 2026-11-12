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Zahraničí

Mír za cenu Donbasu? Trumpovi muži dorazili přímo za Putinem

Američtí vyjednavači Kushner a Witkoff ve čtvrtek dorazili do Moskvy, kde je čekají rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Trump posílá za Putinem své nejbližší vyjednavače. Přivezou do Moskvy dohodu, která ukončí válku na Ukrajině, nebo je čeká další tvrdý střet o území? Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kremlu v době, kdy se mírová jednání znovu točí kolem největší překážky: Putin chce Donbas, Kyjev ho odmítá vydat.

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Russian presidential envoy Kirill Dmitriev welcomes US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, Trump's son-in-law, upon their arrival at Vnukovo International Airport in Moscow
US President Donald Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner arrive in Moscow
Russian presidential envoy Kirill Dmitriev embraces US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff upon his arrival at Vnukovo International Airport in Moscow
US President Donald Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner arrive in Russia
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Američané dnes přijeli do Moskvy s úkolem rozhýbat jednání, která zatím žádný zásadní průlom nepřinesla. Ve čtvrtek je čeká schůzka s Vladimirem Putinem. Podle ruské státní televize má začít v 10:00 SEČ.

Pro Witkoffa půjde už o desáté osobní setkání s ruským prezidentem. Tentokrát ho doprovází Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa a jeden z klíčových mužů jeho diplomatického týmu. Ještě před cestou do Kremlu se oba Američané setkali s Putinovým zvláštním vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Ten je za hustého mokrého sněžení doprovodil do centra Moskvy.

US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff points at Russian presidential envoy Kirill Dmitriev as Jared Kushner, Trump's son-in-law, watches at Vnukovo International Airport in Moscow
Američtí vyjednavači Kushner a Witkoff dorazili ve do Moskvy, kde je čekají rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Foto: Reuters

Na stole mají výsledky dvoudenních rozhovorů z Abú Dhabí, kterých se účastnili zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Jediným konkrétním výsledkem byla příprava další rozsáhlé výměny válečných zajatců. O skutečném průlomu směrem k míru ale zatím nemůže být řeč.

Největší překážka? Putinův požadavek na Donbas. Ruský prezident chce, aby se Ukrajina vzdala celého východoukrajinského regionu. Kyjev to kategoricky odmítá a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by některá ze stran byla ochotna zásadně změnit svůj postoj.

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Američané se proto snaží najít jinou cestu. Vedle územních sporů chtějí otevřít otázku poválečných bezpečnostních záruk a obnovy Ukrajiny. Moskva navíc prostřednictvím vysoce postaveného diplomata naznačila možnost uzavření paktů o neútočení s členskými státy NATO.

Evropští politici však nechtějí překreslovat bezpečnostní uspořádání kontinentu, dokud nebude na stole skutečný pokrok v ukončení války a především příměří.

Donald Trump přitom dává najevo optimismus. Zda jeho vyjednavači dokážou přimět Putina k ústupkům, nebo se v Moskvě znovu ukáže, jak daleko jsou obě strany od dohody, má napovědět už dnešní schůzka.

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