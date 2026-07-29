Mír skrze sílu. Ukrajinská „ofenziva lásky“ na Trumpa zabrala, míní analytik

Mluvil o něm jako o diktátorovi a po loňské schůzce v oválné pracovně zastavil veškerou vojenskou a zpravodajskou pomoc Ukrajině. Jenže o rok později to vypadá, že má americký prezident Donald Trump svého ukrajinského protějška Zelenského rád, oba se teď setkali znovu. O tom, jak schůzka dopadla a jaké má výsledky, hovoří ve Spotlightu analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.
Schůzka se tentokrát odehrála za zavřenými dveřmi a na rozdíl od předchozích jednání po ní nenásledovala společná tisková konference. Zelenskyj jen uvedl, že Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot.
Podle analytika Havlíčka však jednání nepřineslo žádný zásadní průlom. „Ten meeting byl takový dobrý, udržovací, ale nebyl nikterak ústřední,“ řekl ve Spotlightu. Podle něj šlo spíše o pokračování dialogu, který oba prezidenti vedou od summitu NATO v Ankaře. Dodal, že na konkrétní výsledky v otázce výroby raket Patriot nebo spolupráce v oblasti dronů je zatím příliš brzy.
Havlíček upozornil, že Ukrajina potřebuje nejen dlouhodobé projekty, ale především okamžité dodávky munice. „Ukrajina zoufale postrádá každý den vybavení, které potřebuje proti balistickým raketám,“ uvedl. Současně však označil plán licenční výroby raket za důležitý signál dlouhodobého závazku Spojených států. „Ukazuje novou kvalitu vztahů mezi Spojenými státy a Ukrajinou,“ řekl.
Analytik zároveň poukázal na proměnu vztahu mezi Trumpem a Zelenským. Zatímco dříve americký prezident svého ukrajinského protějška ostře kritizoval, nyní jsou vztahy podle něj výrazně lepší. „Trump si váží lidí, kteří dokážou projevit sílu,“ míní Havlíček. Podle něj na amerického prezidenta zapůsobily ukrajinské úspěchy ve zbrojní výrobě i schopnost Kyjeva prezentovat se jako odolný partner. „Ukrajině se v některých otázkách začíná markantně dařit,“ uvedl.
Vedle schůzky v Bílém domě se Zelenskyj zúčastnil také pietního aktu za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny v americkém Senátu. Ve stejný den zákonodárci schválili nový balíček sankcí proti Rusku. Havlíček jej označil za významný krok.
„Je to velmi důležitá věc,“ řekl a připomněl, že na Grahamův odkaz mohou navázat další zastánci tvrdšího postupu vůči Rusku.
Nové sankce podle něj zapadají do ukrajinské strategie „mír skrze sílu“. „Budeme tlačit na Ruskou federaci a vytvářet podmínky na podporu Ukrajiny,“ shrnul Havlíček. Právě kombinace vojenské podpory, ekonomického tlaku na Moskvu a pokračujícího dialogu s Washingtonem podle něj vytváří základ pro případná budoucí mírová jednání.
Jaký odkaz zanechal Lindsey Graham a proč může být jeho smrt důležitá pro budoucí americkou podporu Ukrajiny? Co stojí za novým balíčkem amerických sankcí proti Rusku a mohou skutečně zvýšit tlak na Kreml a jeho spojence? Jaké vztahy panují mezi Volodymyrem Zelenským a Benjaminem Netanjahuem a proč se Ukrajina snaží více propojit svou agendu s otázkou Íránu?
Na tyto otázky odpovídá Pavel Havlíček. Celou epizodu si můžete pustit ve videu v článku nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká jsou její hlavní témata?
Začátek–02:46 – Jak dopadla schůzka mezi Trumpem a Zelenským v Bílém domě? Proč meeting nepřinesl žádné výrazné úspěchy a dohody, a byl spíše pokračováním dřívějšího dialogu?
02:47–06:05 – Podařilo se Zelenskému zajistit kromě licence na výrobu střel Patriot i samotné střely pro okamžitou potřebu? Jaké jsou dlouhodobé a krátkodobé výhledy ohledně dodávek a výroby raket Patriot pro Ukrajinu?
06:05–09:13 – Čím si vysvětlit, že setkání Trumpa a Zelenského bylo tak uzavřené a bez veřejného prohlášení? Jakou roli hrála nabitá agenda a vzpomínky na předchozí setkání v rozhodnutí o neveřejném formátu?
09:14–13:42 – Jak se proměnil vztah mezi Trumpem a Zelenským od počáteční nedůvěry k současnému uznání? Co přesvědčilo Donalda Trumpa, aby změnil svůj postoj k ukrajinskému prezidentovi?
13:42–Konec – Jaký význam má schválení nového balíčku sankcí proti Rusku a jeho spojencům v kontextu podpory Ukrajiny? Jaké jsou vztahy mezi Zelenským a Netanjahuem a jakou roli hraje ukrajinská strategie boje proti Íránu v jejich vzájemných vztazích?