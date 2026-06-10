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Zahraničí

„Minulost není tak vzdálená.“ V Chicagu hořel kříž, symbol spjatý s Ku Klux Klanem

ČTK

Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se v úterý objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan, připomíná agentura AP s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2003.

Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan. Archivní snímek údajných členů Klanu je ilustrační.
Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan. Archivní snímek údajných členů Klanu je ilustrační.Foto: DVTV, Emma Smetana
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Na záběrech pořízených z projíždějícího auta je vidět kříž v plamenech, opřený o strom v oblíbeném parku poblíž Michiganského jezera. Chicagský hasičský sbor potvrdil, že zapálený předmět byl kříž, a uvedl, že hasiči požár uhasili.

Třiačtyřicetiletá Keinika Carltonová řekla AP, že se v autě s dcerou a tchyní vracely domů, když spatřily hořící kříž. Uvedla, že v tu chvíli cítila šok, smutek, znechucení, ale i zvědavost. „Je to rasová věc? Je to náboženská věc? Jako černošky nás samozřejmě hned napadlo, že jde o rasovou záležitost, protože pálení křížů je známou taktikou a aktem násilí namířeným proti černošským Američanům na Jihu,“ řekla Carltonová.

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Žena odhaduje, že kříž byl vysoký přibližně 1,80 metru. Ona ani její příbuzné nic podobného nikdy neviděly, a to včetně její tchyně, která vyrůstala v jižanském státě Kentucky. Dvaadvacetiletá Alyna Carltonová si nikdy nemyslela, že něco podobného v životě uvidí. „Trochu mi to otevřelo oči. Uvědomila jsem si, že minulost není tak vzdálená,“ řekla.

Soudci nejvyššího soudu v roce 2003 rozhodli, že z prvního dodatku americké ústavy vyplývá, že je možné zakázat pálení křížů tehdy, když je jeho cílem zastrašování. Takový čin podle nich totiž představuje „obzvláště agresivní formu zastrašování“.

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