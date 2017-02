Ministři životního prostředí EU kývli na reformu obchodování s povolenkami, Polsko je proti

před 10 minutami

Brusel - Většina ministrů životního prostředí zemí Evropské unie v úterý schválila kompromisní dohodu ohledně reformy unijního obchodování s emisními povolenkami po roce 2020. EU se tak přiblížila k přijetí první směrnice omezující vypouštění skleníkových plynů od přijetí pařížské dohody o boji proti globálnímu oteplování. Podle polské tiskové agentury PAP, která se odvolává na diplomatické zdroje, proti dohodě protestovaly Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva a Lotyšsko.

Pro kompromisní návrh se podle agentury Reuters vyslovilo 19 států, reprezentujících 71,44 procenta obyvatel EU, přičemž k přijetí byl zapotřebí souhlas nejméně 16 členských zemí s 65 procenty z celkové populace EU. Návrh kompromisu prosazovaný Švédskem, Francií a Nizozemskem nakonec získal německou podporu.

"Tento přístup ničí energetickou bezpečnost Polska, ničí polské energetické zdroje, jako je uhlí," prohlásil polský ministr životního prostředí Jan Szyszko. Reforma unijního obchodování s povolenkami může zvýšit náklady polského průmyslu a energetiky, opírající se o uhlí, a v konečném důsledku mohou i zdražit účty za elektřinu.

Skupina devíti zemí odmítajících dohodu by podle PAP měla představovat menšinu postačující k zablokování rozhodnutí. Maltské předsednictví však prosadilo přijetí stanovisko, že v daném případě nejde o "legislativní hlasování", čili po procedurální stránce by mělo být vše v pořádku. Nejen Polsko však prý má pochyby.

EU se předloni na klimatické konferenci v Paříži zavázala k roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent oproti roku 1990. Náročná jednání mezi členskými státy, která se týkala nalezení rovnováhy mezi ambicemi při ochraně životního prostředí a ochranou energeticky náročných průmyslových odvětví, se vlekla 18 měsíců.

Schválením pozice členských států mohou začít vyjednávání s Evropským parlamentem o konečném znění směrnice.

EP v polovině února schválil, že počet emisních povolenek v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) má po roce 2020 klesat o 2,2 procenta ročně. To by mělo znečišťovatele motivovat k ekologicky odpovědnějšímu přístupu.</p>

<p>Se systémem emisních povolenek přišla EU v roce 2005 s cílem zpoplatnit znečišťování ovzduší. Počet povolenek, jejichž prostřednictvím si továrny či elektrárny v dražbách kupují možnost vypouštět do ovzduší CO2, postupně klesá. Kvůli převisu nabídky nad poptávkou však systém nebyl zcela účinný, což má reforma změnit.

autor: ČTK