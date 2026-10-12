Ministři zahraničí EU schválili obří balík sankcí proti Rusku. Přibylo 1600 subjektů

Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného proti Rusku kvůli jeho válce proti Ukrajině.
Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
"Více než polovina (sankcionovaných subjektů) souvisí s výrobním řetězcem balistických střel. Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní, které používá k zabíjení Ukrajinců," sdělila Kallasová. "Evropa opět ukazuje jednotnou frontu," napsala také.
Kallasová už v létě informovala, že předloží ke schválení "nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku (rusko-ukrajinské) války". Celkový počet sankcionovaných ruských osob, podniků a organizací navyšuje podle dřívějšího vyjádření vrcholné unijní diplomatky o třetinu.
Nejde o klasický 22. sankční balík, který bývá zaměřen na mnoho sektorů, ale o mimořádně rozsáhlé rozšíření stávajících sankčních seznamů. Evropská unie od začátku války přijala 21 balíků sankcí proti Rusku, poslední byl schválen v červenci. Na novém 22. balíku se teprve pracuje a zatím ho Evropská komise nepředstavila.
Česko na pondělním zasedání šéfů diplomacie unijních zemí v Lucemburku zastupuje náměstek ministra Jiří Brodský. Ministři se mají zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině a hybridními útoky namířenými proti EU nebo situací na Blízkém východě.
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