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Zahraničí

Ministři zahraničí EU schválili obří balík sankcí proti Rusku. Přibylo 1600 subjektů

ČTK
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Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného proti Rusku kvůli jeho válce proti Ukrajině.

Lebanon EU
Šéfka unijní diplomacie Kaja KallasováFoto: AP – Bilal Hussein
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Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.

"Více než polovina (sankcionovaných subjektů) souvisí s výrobním řetězcem balistických střel. Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní, které používá k zabíjení Ukrajinců," sdělila Kallasová. "Evropa opět ukazuje jednotnou frontu," napsala také.

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Kallasová už v létě informovala, že předloží ke schválení "nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku (rusko-ukrajinské) války". Celkový počet sankcionovaných ruských osob, podniků a organizací navyšuje podle dřívějšího vyjádření vrcholné unijní diplomatky o třetinu.

Nejde o klasický 22. sankční balík, který bývá zaměřen na mnoho sektorů, ale o mimořádně rozsáhlé rozšíření stávajících sankčních seznamů. Evropská unie od začátku války přijala 21 balíků sankcí proti Rusku, poslední byl schválen v červenci. Na novém 22. balíku se teprve pracuje a zatím ho Evropská komise nepředstavila.

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Česko na pondělním zasedání šéfů diplomacie unijních zemí v Lucemburku zastupuje náměstek ministra Jiří Brodský. Ministři se mají zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině a hybridními útoky namířenými proti EU nebo situací na Blízkém východě.

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