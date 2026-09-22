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Zahraničí

Ministři G7 varují před eskalací v Jemenu, Húsíové mají okamžitě zastavit útoky

ČTK
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Jemenští povstalečtí Húsíové musí okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, hrozby a útoky proti námořní dopravě. V prohlášení, které bylo zveřejněné v noci na úterý, to zdůraznili ministři zahraničí zemí skupiny G7 na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Informovala o tom agentura AFP.

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Příznivci jemenských povstalců z hnutí Húsíů zvedají své pušky během shromáždění na podporu tohoto hnutí a na protest proti obvinění ze strany Saúdské Arábie, že Húsíové cílili na Mekku – nejposvátnější místo islámu. Akce se konala v jemenském San'á v pátek 18. září 2026. Foto: CTK – Osamah Abdulrahman
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„Jejich zavrženíhodné činy představují nebezpečnou eskalaci, která může ještě více vyhrotit konflikt, poškodit mezinárodní obchod a vyvolat celosvětovou ekonomickou nestabilitu,“ uvedli ministři. Zároveň opět potvrdili absolutní nutnost zajistit trvalou bezpečnost a ochranu námořní dopravy, jakož i práva a svobody plavby po celém světě.

Proíránští jemenští povstalci Húsíové tento měsíc podnikli bleskovou ofenzivu, v jejímž důsledku získali kontrolu nad rozsáhlou částí jemenského území. Zároveň obsadili v jižní části Rudého moře další strategické ostrovy, a posilují tak kontrolu nad významnou trasou pro námořní dopravu. To Húsíům umožňuje ohrožovat ropné tankery, které využívají Rudé moře jako alternativní trasu v době, kdy Írán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.

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Húsíové současně provádějí raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rijád odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců, které naopak podporuje Írán. Podle informací prohúsíjské tiskové agentury Saba bylo při nočních náletech saúdské koalice na jemenské přístavní město Mocha zabito šest lidí, uvedla AFP.

„Při leteckých útocích koalice vedené Saúdskou Arábií na přístav Mocha bylo zabito šest civilistů, včetně dvou dětí a jedné ženy, a dalších osm osob, včetně jednoho dítěte a jedné ženy, bylo zraněno,“ napsala Saba. Tyto informace není možné potvrdit z nezávislých zdrojů.

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