Ministři financí EU se nedohodli na zdanění tabáku, proti byla Malta

Ministrům financí zemí EU se v pondělí ani po několika hodinách jednání nepodařilo najít shodu na balíčku, který se týká zdanění tabákových a nikotinových výrobků. Kompromisní návrh irského předsednictví na jednání v Bruselu podpořilo 26 zemí, proti se vyslovila Malta.
Původně byly proti i Finsko a Estonsko, irský ministr financí Simon Harris následně ocenil jejich konstruktivní přístup. Irské předsednictví se podle něj bude snažit dosáhnout dohody o tomto politicky citlivém balíčku ještě do konce roku. Pro schválení nové směrnice, která má nahradit zastaralá pravidla, je potřeba jednomyslný souhlas členských států.
Česko, které na jednání zastupovala ministryně financí Alena Schillerová, kompromis podpořilo. „Chtěla bych poděkovat předsednictví za práci na tomto náročném a politicky citlivém tématu,“ uvedla česká ministryně ve svém vystoupení během jednání.
„Česká republika podporuje revizi směrnice o zdanění tabáku. Stávající rámec je třeba aktualizovat, aby odrážel vývoj trhu s novými tabákovými a dalšími podobnými výrobky,“ dodala.
Irský ministr financí během jednání opakovaně zdůrazňoval, že přijetí nových pravidel je důležité nejen z hlediska ochrany zdraví obyvatel, zejména mladých lidí, ale také kvůli daňovým příjmům členských států.
Současná evropská pravidla totiž nestanovují společné minimální spotřební daně pro řadu nových nikotinových výrobků, například elektronické cigarety či nikotinové sáčky. Některé členské státy je sice již zdaňují na národní úrovni, jejich přístup se však výrazně liší.
Jednou z hlavních překážek dohody bylo dosud Švédsko, které odmítalo navrhované zdanění nikotinových sáčků. Irské předsednictví se proto snažilo získat jeho podporu ústupky při stanovování minimálních daňových sazeb. Ty však naopak vyvolaly výhrady dalších zemí, zejména Finska, Estonska a Malty, které považovaly navrhované zdanění za příliš málo ambiciózní.
Po dalších jednáních se nakonec podařilo najít nový kompromis, který podpořilo 26 členských států. Proti se postavila nakonec pouze Malta.
Dosavadní pravidla pro zdanění tabákových výrobků pocházejí z roku 2011 a podle Evropské komise již neodpovídají současnému vývoji trhu, na kterém se výrazně rozšířily nové výrobky.
Komise si od změn slibuje nejen omezení spotřeby a ochranu veřejného zdraví, ale také vyšší příjmy státních rozpočtů a omezení přeshraničních nákupů a nelegálního obchodu.
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