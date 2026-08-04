Ministři Evropské unie chválili Španělsko za rychlou odezvu na krizi v Ceutě

Ministři vnitra států Evropské unie v úterý pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden vstoupily z Maroka desítky tisíc lidí za jediný den. Po úterním jednání prostřednictvím videokonference to uvedl irský ministr spravedlnosti a pro migraci Jim O´Callaghan, který diskusi předsedal.
Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky ministři vnitra uznali, že odezva Madridu na situaci byla efektivní.
Neformální jednání se v úterý uskutečnilo poté, co do Ceuty minulý týden přišly desítky tisíc migrantů z Maroka, uváděná čísla se liší. Migranti se o den později začali opět vracet. Marlaska v úterý na tiskové konferenci řekl, že ze 72.000 lidí, kteří bez povolení přišli do Španělska v Ceutě, se jich vrátilo na 70.000. Ostatní chce Madrid vyhostit či vrátit do Maroka.
Evropská unie je podle irského ministra sjednocená za Španělskem a ministři pochválili "rychle přijaté opatření", napsal na síti X.
Podle Marlasky se ukázalo, že je klíčová spolupráce se zeměmi, ze kterých migranti pocházejí či přicházejí, například s Marokem. Podle Marlasky je nutné dále posílit potírání nelegálních organizací převaděčů, které se podle Madridu podílely na vzniku událostí z minulého týdne.
Francouzský ministr vnitra Lazrent Nuňez pak řekl ve vystoupení pro francouzská média, že země EU odmítly snahu je rozdělit ohledně migrace. Poukázal, že již v uplynulých měsících výrazně klesal počet příchodů migrantů bez povolení. Podle něj je Francie ochotná podpořit působení unijní pohraniční agentury Frontex ve Španělsku, pokud o to Madrid požádá.
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