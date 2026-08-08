Ministr se prořekl a prozradil tajemství: Tyhle zbraně už jsou na Ukrajině

Tohle německý ministr obrany Boris Pistorius prozradit nechtěl, ale při návštěvě zbrojovky KNDS se prořekl: samohybné houfnice RCH-155 už bojují na Ukrajině. Jde o jednoznačně nejmodernější západní dělo. Dokáže jet rychlostí přes 100 km/h a jako první houfnice své kategorie vede přesnou palbu i za jízdy, čímž omezuje dobu, kdy ji může zaměřit nepřítel. A vystřelí až devět ran za minutu.
Berlín dosud dodání houfnic z bezpečnostních důvodů tajil. Podle německého deníku Bild ale ministr uvedl, že „ukrajinští vojáci jsou s novou zbraní velmi spokojeni“. Jejich nasazení může výrazně posílit schopnosti ukrajinského dělostřelectva.
Především vysoká mobilita představuje na současném bojišti zásadní výhodu. Střelba za jízdy (až do rychlosti cca 30 km/h) je celosvětový unikát – žádná jiná sériově vyráběná samohybná houfnice na světě to v současnosti nedokáže. Houfnice díky tomu významně omezí dobu, kdy ji mohou nepřátelské drony lokalizovat a zasáhnout.
Plně automatizovaná věž zvládne vystřelit až devět ran za minutu. Pro srovnání, česká houfnice DITA nebo francouzský CAESAR dosahují maximálně šesti ran za minutu. RCH-155 používá standardní munici NATO ráže 155 milimetrů a díky vysoké míře automatizace ji obsluhují pouze dva vojáci. Se standardní municí má dostřel kolem 40 km, se speciální přesně naváděnou municí (např. VULCANO či Excalibur) až více než 50–70 km.
Vývoj systému vychází z osvědčené houfnice PzH 2000, které už Ukrajinci masivně používají od roku 2022. Konstruktéři ji umístili na kolový podvozek obrněného transportéru Boxer, který patří mezi hlavní kandidáty na přezbrojení české armády po možném vyřazení Pandurů. Výrobcem je společnost KNDS Germany (dříve Krauss-Maffei Wegmann), která vyrábí také tanky Leopard 2, jež má ve výzbroji i česká armáda.
Německé ministerstvo obrany zatím oficiálně nepotvrdilo, kolik houfnic už Ukrajina skutečně převzala. Jisté však je, že Kyjev si objednal celkem 54 systémů RCH-155. Takový počet postačí k vyzbrojení přibližně tří dělostřeleckých praporů.
Zájem o nový systém roste i mezi dalšími státy NATO. Houfnice RCH-155 si objednaly Německo, Velká Británie i Katar. Německá armáda převezme v první etapě 80 kusů, které výrobce dodá mezi lety 2028 a 2030. Velká Británie podepsala kontrakt v květnu 2026 a objednala 72 houfnic za přibližně jednu miliardu liber. Systém zvažuje nakoupit i Holandsko.
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