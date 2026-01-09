Ministr Macinka v Kyjevě překvapil. Promluvil o Ukrajině naprosto jasně

Přestože vláda Andreje Babiše dává najevo, že nebude k Ukrajině stejně vstřícná jako předcházející vláda Petra Fialy, minimálně ministr zahraničí Petr Macinka ukázal v Kyjevě přátelskou tvář. Při návštěvě napadené země se několikrát o Ukrajincích vyjádřil značně pozitivně a naopak tvrdě kritizoval Rusko. A to navzdory tomu, že jeho koaliční partner Tomio Okamura mluví o Ukrajině velmi nelichotivě.
„Chtěli jsem touto návštěvou vyslat jistý signál, že je pro nás důležité s ukrajinskou stranou mluvit, navázat jako nová vláda co nejrychleji kontakty,“ upozornil hned na začátku svého proslovu v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), jehož první návštěva na Ukrajině je velmi sledovaná nejen českou veřejností, ale také ukrajinskými politiky.
S novou vládou přichází nová podoba vztahů s Ukrajinou, nikdo ale zatím přesně neví, jaká podoba to bude. Zatímco předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura Ukrajince dlouhodobě tvrdě kritizuje a nová vláda avizovala, že už nedá na pomoc Ukrajiny ani korunu, Macinka se snaží v Kyjevě ukázat spíše přívětivější tvář nového kabinetu.
V Kyjevě tak šéf české diplomacie zdůrazňoval, že Česko bude dál podporovat muniční iniciativu, byť na ni už nebude dávat peníze. „Jsem rád, že jsem mohl být jakýmsi poslem dobrých zpráv, co se týče pokračování muniční iniciativy, o níž víme, že je pro Ukrajinu nesmírně důležitá,“ prohlásil na tiskové konferenci.
K jeho podpoře Ukrajiny nepochybně přispěla i událost, se kterou nikdo nepočítal. Ve chvílích, kdy Macinka ve čtvrtek v noci nasedal do vlaku v Polsku a chystal se projet ukrajinským územím, totiž Rusko podniklo jeden z největších útoků na Ukrajinu v poslední době.
Ruský útok kousek od Macinky
V té době Rusko zaútočilo například na Lvov, od kterého byl Macinka vzdálený přibližně hodinu cesty. Ministr tak dal vzápětí jasně najevo, co si o ruském útoku a vůbec o politice ruského prezidenta Vladimira Putina myslí.
„Byl to šílený útok,“ řekl Macinka. Rusko bombardování odůvodnilo tím, že šlo o odvetu Ruska proti útoku Ukrajinců na rezidenci ruského prezidenta, což odmítli jak Ukrajinci, tak Spojené státy jako neprokázané. Macinka se tak vůči takové argumentaci rovněž ohradil.
„Já můžu říct, že to byla odveta za něco, co se prokazatelně nestalo,“ přiklonil se na stranu Ukrajinců.
Stejně tak dal Macinka otevřeně najevo, které straně konfliktu jde podle něj o mír. „Určitě je vidět, že Ukrajina má velký zájem o mír. Oceňuji, když to sleduji osobně, velké ústupky, které v mírovém jednání byla Ukrajina ochotná učinit, takže teď je čas na ústupky na ruské straně. A já pevně věřím, že se začne zase na Ukrajinu létat, protože Ukrajina bude zase bezpečnou zemí,“ vyjádřil své přání.
Dronová spolupráce
Důležitou částí návštěvy ministra je také jednání o spolupráci mezi Českem a Ukrajinou ohledně dronů. Česko chce totiž tímto způsobem rovněž posílit dronovou obranu země, oznámil Macinka.
„Je jasné, že nikdo nemá takové zkušenost jako ukrajinská strana. Nikdo nedokáže pomoci více než právě ona. Já jsem velmi rád, a děkuji za to, že budu mít možnost navštívit místo, kde vzniká nejmodernější dronová technika,“ řekl v Kyjevě.
„Tímto chci poděkovat, že Ukrajina, která je sama ve válce, má vůli přispět i k zajištění bezpečnosti České republiky. Možná to bude v Česku překvapení, ale já bych chtěl všechny poprosit, aby to vnímali velmi pozitivně,“ uvedl předseda Motoristů sobě a ministr v jedné osobě.