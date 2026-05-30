Ministr Hegseth vyzval asijské spojence k navýšení výdajů na obranu

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit její dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Šangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.
Podle Hegsetha jsou silnější a soběstačnější spojenci důležitým prvkem k odstrašení. Spojené státy podle něj očekávají, že jejich partneři v Asii zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Washington sám podle něj plánuje investovat do armády 1,5 bilionu USD (31,2 bilionu Kč).
Hegseth uvedl, že podle USA panují oprávněné obavy z rozsáhlého a rychlého vojenského posilování Číny a z rozšiřování jejích vojenských aktivit v asijsko-pacifickém regionu i mimo něj.
Zároveň varoval, že region ovládaný jednou dominantní mocností by narušil stávající rovnováhu sil. Podle něj žádná země, včetně Číny, nesmí usilovat o vojenskou dominanci ani ohrožovat bezpečnost USA a jejich spojenců.
Hegseth zdůraznil, že Washington očekává od spojenců větší podíl na nákladech společné obrany a odmítl přístup, kdy USA nesou disproporční zátěž. Doba, kdy USA nesly nepřiměřeně velkou část nákladů na obranu bohatých spojeneckých zemí podle něj skončila.
Zdůraznil, že Washington nyní očekává rovnocennější přístup a větší zapojení partnerů do společné obrany. Silné aliance podle něj vznikají pouze tehdy, když na jejich fungování nesou podíl všechny strany, nikoli jen USA.
Současně uvedl, že vztahy s Pekingem jsou podle něj v současnosti lepší než v uplynulých letech, mimo jiné díky častějším vojenským kontaktům a otevřenějším komunikačním kanálům mezi oběma armádami.
