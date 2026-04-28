Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli jím loni zveřejněné fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom v úterý americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho.
První žalobu soud zamítl loni v listopadu. Případ se týká fotografie mušlí, které jsou v písku vyskládány do tvaru číslic 8647. První dvojčíslí je někdy používáno jako zástupný symbol pro vyhození či zbavení se něčeho. Číslo 47 pak odpovídá pořadí, které má Trump v historickém seznamu amerických prezidentů. Snímek Comey loni zveřejnil na svém instagramovém účtu a napsal, že je to hezká sestava mušlí.
Činitelé Trumpovy administrativy označili fotografii za výhrůžku prezidentovi a tehdejší ministryně spravedlnosti Kristi Noemová uvedla, že nařídila Tajné službě vyšetřit čin jako možné navádění k atentátu na prezidenta. Ministerstvo nyní Comeyho formálně obvinilo, podle médií však zatím není jasné z jakého trestného činu.
Trump hrozí svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad. Comey se loni stal prvním, u něhož se prezidentově administrativě podařilo vznést formální obvinění. Nyní pětašedesátiletý Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, byl loni obviněn z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. Sám Comey jakoukoli vinu odmítl. Federální soud poté v listopadu obvinění zamítl. Soudkyně rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka, který na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.
Trump pravidelně napadal Comeyho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016.
Operace „Zachraňte Timmyho“ je u konce. Uvázlá velryba je na cestě do moře
Nákladní člun s velrybou, kterou se v úterý podařilo vyprostit z mělčiny u ostrova Poel na severu Německa, se vydal na cestu do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Lodě nyní člun táhnou k ústí Wismarské zátoky, kde by si jej měl později převzít silnější remorkér. Mladý keporkak zvaný Timmy uvázl na pobřeží Baltského moře v březnu.
Tisíce příběhů o Češích stíhaných sovětskou KGB se dočkaly digitalizace
Odborníci z Česka a Ukrajiny digitalizovali tisíce příběhů zachycujících příběhy Čechů, kteří se stali oběťmi sovětských represí a vykonstruovaných obvinění. Zveřejnění se dočkalo 479 vyšetřovacích spisů sovětské tajné policie KGB, které obsahují údaje o 283 českých občanech.
ŽIVĚ USA už nejsou v pozici, aby diktovaly politiku nezávislým státům, vzkazuje Írán
Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Výbor hlasy opozice vyzval Klempíře, ať stáhne zákon o médiích
Sněmovní výbor pro mediální záležitosti v úterý vyzval ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), aby stáhl z meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby. Zákon především převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Z opozičních řad zaznělo několikrát, že návrh je paskvil.