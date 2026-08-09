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Zahraničí

Mimořádně cenný nález. U Sicílie objevili vrak římské lodi naložený stovkami amfor

ČTK,Zahraničí

Italští potápěči našli u břehů Sicílie vrak starořímské lodi naložený až po okraj stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu, pravděpodobně používaných k přepravě vína. Píše o tom v neděli agentura AFP.

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Potápěč u vraku lodi s amforami, ilustrační fotoFoto: Profimedia – Cristian Umili / Zuma Press / Profimedia
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Vrak lodi, starý nejméně 2100 let, popsal italský ministr kultury Alessandro Giuli jako „jeden z nejdůležitějších nedávných objevů v podmořské archeologii“. Vrak byl nalezen pět kilometrů od pobřežního města Mazara del Vallo na západě Sicílie.

Potápěči z jednotky ochrany kulturního dědictví palermské policie v sobotu oznámili, že loď z 2. nebo 1. století před naším letopočtem nalezli v hloubce 46 metrů díky informacím od rybářů.

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V příspěvku na instagramu s připojeným videem podvodní rybář Giacomo De Mola vylíčil, jak na vrak narazil: „Viditelnost nebyla nejlepší... Přiblížil jsem se. A byl jsem ohromen. Pod mýma nohama ležela obrovská spousta amfor.“

Loď byla podle AFP 21 metrů dlouhá a šest metrů široká. Převážela převážně velké válcovité amfory typu Dressel 1A, které se obvykle používaly k přepravě vína. Podle italských médií čítal náklad zhruba 500 amfor.

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