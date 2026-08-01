Přeskočit na obsah
Benative
1. 8. Oskar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Miminka v moři, podvedené děti: lidské tragédie v Ceutě

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Policie zachraňovala z vody matky s kojenci i malé děti. Vlny vyplavily dokonce i opuštěné novorozence. Hranici překračovaly samotné děti ve věku pouhých čtyř nebo pěti let, matky plavaly s kojenci připoutanými na zádech. Španělská média přinášejí děsivé příběhy z pátku 30.července, kdy španělskou Ceutu zahltilo přes 40 000 migrantů z Maroka.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Během pátku se dezorientované děti všech věkových kategorií bezcílně potulovaly v okolí hraničního přechodu Tarajal. Mnohé z nich byly naprosto ztracené a zoufale se snažily najít cestu zpět do Maroka.Foto: REUTERS – Pedro Nunes
Reklama

Hned ve čtvrtek vytáhli policisté z rozbouřeného moře těhotnou ženu, která měla na zádech přivázané dítě. Posádka námořní hlídky jim v poslední chvíli zachránila život. Záchranáři následně vytahovali z vody novorozence uvězněné v davu plovoucích lidí. Policisté na člunech nalezli i novorozence položené na duši do pneumatiky.

Podle odhadů vstoupilo do španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentě za tyto dva dny více než 8000 nezletilých. Kapacity města jsou přitom totálně vyčerpané. Enkláva nemá žádná volná přijímací zařízení, a proto se úřady snaží urgentně zorganizovat okamžitý přesun na španělskou pevninu alespoň pro těch 400 dětí, které v místních centrech pobývaly už před vypuknutím této vlny.

Během pátku se dezorientované děti všech věkových kategorií bezcílně potulovaly v okolí hraničního přechodu Tarajal. Mnohé z nich byly naprosto ztracené a zoufale se snažily najít cestu zpět do Maroka, jiné marně hledaly své matky.

„Utekly z domova poháněny kolektivním šílenstvím a fámou šířenou na internetu, že hranice jsou dokořán a v Ceutě na ně čeká skvělý život, píše server El Faro de Ceuta.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Slovinský politik Janez Janša popisuje konverzaci s marockým ministrem, proč nechávájí některé pachatele odejít do Evropy

Slovinský politik Janez Janša popisuje konverzaci s marockým ministrem, proč nechávájí některé pachatele odejít do Evropy | Video: @Visegrad24
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka
Nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka
Nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka

Žena se vrátila z Ugandy s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Odvezli ji na Bulovku

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji dnes odpoledne převezli na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Sanitka do nemocnice dorazila krátce po 15:00, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.

U.S. President Trump arrives at Morristown Municipal Airport
U.S. President Trump arrives at Morristown Municipal Airport
U.S. President Trump arrives at Morristown Municipal Airport

Dojde k rušení letů, zvažte odchod. Američané varují před eskalací konfliktu s Íránem

Americké velvyslanectví v Jeruzalémě v sobotu vydalo varování před neočekávaným zhoršením konfliktu s Íránem. Velvyslanectví Američany nabádá, aby se připravili na možné přerušení leteckých spojů. Diplomacie vyzývá americké občany, aby region opustili. Podobnou výzvu zveřejnily i další americké mise v oblasti, například velvyslanectví v Bagdádu.

Mamut srstnatý
Mamut srstnatý
Mamut srstnatý

Vědci vyvrátili mýtus o lovcích mamutů. Kosti z Česka odhalily překvapivou pravdu

Obraz pravěkých lidí, kteří s nasazením života skáčou s oštěpy po šestitunových mamutích samcích, dostává vážnou trhlinu. Nová genetická analýza kostí z 11 evropských nalezišť – včetně Česka – ukázala, že zástupci druhu Homo sapiens šli na jistotu. Celých 70 procent jejich kořisti tvořily mamutí samice. Vědci teď vysvětlují, proč byla matriarchální stáda pro lovce tak snadným terčem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama