Miminka v moři, podvedené děti: lidské tragédie v Ceutě

Policie zachraňovala z vody matky s kojenci i malé děti. Vlny vyplavily dokonce i opuštěné novorozence. Hranici překračovaly samotné děti ve věku pouhých čtyř nebo pěti let, matky plavaly s kojenci připoutanými na zádech. Španělská média přinášejí děsivé příběhy z pátku 30.července, kdy španělskou Ceutu zahltilo přes 40 000 migrantů z Maroka.
Hned ve čtvrtek vytáhli policisté z rozbouřeného moře těhotnou ženu, která měla na zádech přivázané dítě. Posádka námořní hlídky jim v poslední chvíli zachránila život. Záchranáři následně vytahovali z vody novorozence uvězněné v davu plovoucích lidí. Policisté na člunech nalezli i novorozence položené na duši do pneumatiky.
Podle odhadů vstoupilo do španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentě za tyto dva dny více než 8000 nezletilých. Kapacity města jsou přitom totálně vyčerpané. Enkláva nemá žádná volná přijímací zařízení, a proto se úřady snaží urgentně zorganizovat okamžitý přesun na španělskou pevninu alespoň pro těch 400 dětí, které v místních centrech pobývaly už před vypuknutím této vlny.
Během pátku se dezorientované děti všech věkových kategorií bezcílně potulovaly v okolí hraničního přechodu Tarajal. Mnohé z nich byly naprosto ztracené a zoufale se snažily najít cestu zpět do Maroka, jiné marně hledaly své matky.
„Utekly z domova poháněny kolektivním šílenstvím a fámou šířenou na internetu, že hranice jsou dokořán a v Ceutě na ně čeká skvělý život, píše server El Faro de Ceuta.
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