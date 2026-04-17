Miliony na hlasy: bulharská policie zasahuje proti kupování voličů před volbami

Bulharská policie za posledních 24 hodin zabavila dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů Kč), které podle ní byly určeny na úplatky pro voliče před nedělními parlamentními volbami. Informovala o tom v pátek agentura EFE.
Podle bulharské tiskové agentury BTA policie také kvůli uplácení voličů zatkla čtyři lidi. Ze zveřejněných informací není jasné, který voličský tábor měly peníze posílit.
Téměř 200 tisíc eur a seznamy voličů s jejich osobními údaji našla bulharská policie na čtyřech adresách ve městě Varna, citovala BTA ministerstvo vnitra. Podle něj šlo o organizovanou skupinu a vyšetřování v této věci policie zahájila před necelými třemi týdny.
Při dalších čtyřech raziích v jiných částech země policie za poslední den našla asi 95 tisíc eur, které měly rovněž sloužit jako úplatky voličům za to, že dají hlas konkrétní straně. O jakou stranu šlo, média neuvádějí.
Tento týden bulharská policie podle EFE informovala, že při různých operacích proti kupování hlasů zabavila celkem milion eur. Později také uvedla, že pro tento účel byly používány i falešné bankovky.
Bulharsko v neděli pořádá osmé parlamentní volby za posledních pět let. Očekává se vítězství nového uskupení exprezidenta Rumena Radeva, které by mohlo ukončit období dlouhé politické nestability. Radev je označován za proruského, kritizuje pomoc Ukrajině i řadu politik Evropské unie, včetně takzvaného Green Dealu.
Bulharsko je sužováno nestabilitou od roku 2021, kdy po masivních protikorupčních demonstracích ztratil moc dlouholetý konzervativní premiér Bojko Borisov. Od té doby žádná vláda v nejchudším členském státě Evropské unie nevydržela déle než rok. K pádu té poslední vedly rozsáhlé protesty proti rozpočtovému plánu, které loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.
