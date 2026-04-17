17. 4. Rudolf
Miliony na hlasy: bulharská policie zasahuje proti kupování voličů před volbami

ČTK

Bulharská policie za posledních 24 hodin zabavila dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů Kč), které podle ní byly určeny na úplatky pro voliče před nedělními parlamentními volbami. Informovala o tom v pátek agentura EFE.

Bývalý bulharský prezident a lídr koalice Progresivní Bulharsko Rumen Radev během volebního shromáždění
Bývalý bulharský prezident a lídr koalice Progresivní Bulharsko Rumen Radev během volebního shromáždění před předčasnými volbami v Sofii v Bulharsku 16. dubna 2026.Foto: REUTERS
Podle bulharské tiskové agentury BTA policie také kvůli uplácení voličů zatkla čtyři lidi. Ze zveřejněných informací není jasné, který voličský tábor měly peníze posílit.

Téměř 200 tisíc eur a seznamy voličů s jejich osobními údaji našla bulharská policie na čtyřech adresách ve městě Varna, citovala BTA ministerstvo vnitra. Podle něj šlo o organizovanou skupinu a vyšetřování v této věci policie zahájila před necelými třemi týdny.

Při dalších čtyřech raziích v jiných částech země policie za poslední den našla asi 95 tisíc eur, které měly rovněž sloužit jako úplatky voličům za to, že dají hlas konkrétní straně. O jakou stranu šlo, média neuvádějí.

Tento týden bulharská policie podle EFE informovala, že při různých operacích proti kupování hlasů zabavila celkem milion eur. Později také uvedla, že pro tento účel byly používány i falešné bankovky.

Bulharsko v neděli pořádá osmé parlamentní volby za posledních pět let. Očekává se vítězství nového uskupení exprezidenta Rumena Radeva, které by mohlo ukončit období dlouhé politické nestability. Radev je označován za proruského, kritizuje pomoc Ukrajině i řadu politik Evropské unie, včetně takzvaného Green Dealu.

Bulharsko je sužováno nestabilitou od roku 2021, kdy po masivních protikorupčních demonstracích ztratil moc dlouholetý konzervativní premiér Bojko Borisov. Od té doby žádná vláda v nejchudším členském státě Evropské unie nevydržela déle než rok. K pádu té poslední vedly rozsáhlé protesty proti rozpočtovému plánu, které loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.

ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš

ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš

Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.

Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte

Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna

Mluví jen ke svým voličům. To je silné alibi Andreje Babiše (ANO) vůči protizápadním názorům, které do české vlády přináší Tomio Okamura a SPD. Po čtvrtečním setkání českého premiéra s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, bude nejspíš muset k podobně vyhýbavým reakcím sáhnout i sám Okamura. Babiš totiž začal proklamovat věci, které byly pro českou vládu ještě před několika dny zakázané.

