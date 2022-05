Výjimečné přiznání krize: V KLDR je milion nakažených, od Kima zazněla nezvyklá slova

Severní Korea dlouho patřila mezi země, které od začátku pandemie existenci koronaviru na svém území popíraly. Až do minulého čtvrtka, kdy úřady otočily. Oznámily, že se "horečkou neznámého původu" nakazilo už více než 1,2 milionu lidí, a přiznaly 50 úmrtí. V nejizolovanější zemi světa přitom není téměř nikdo naočkovaný a zdravotnictví je na velmi bídné úrovni.

Fakt, že KLDR oficiálně oznámila tak vysoké počty nemocných, naznačuje, že situace je velmi vážná. "Severokorejská média sice v posledních letech více než dříve přinášejí i negativní zprávy, ale takto otevřené přiznání vážné krize a deklarované selhání úřadů a jednotlivců je opravdu výjimečné," říká deníku Aktuálně.cz předsedkyně Česko-korejské společnosti Jana Chamrová.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na víkendovém mimořádném zasedání politbyra vládnoucí Korejské strany práce kritizoval představitele zdravotnických úřadů za pomalou reakci na epidemii a nařídil armádě, aby pomohla při distribuci léků.

V zemi chybí testovací sady na covid a zjistit přesný počet nakažených není možné. Severní Korea proto hledá infekci měřením tělesné teploty. To je však velmi nekvalitní a nepřesná metoda, vysvětluje pro stanici NPR Cheong Seong-Chang, analytik jihokorejského Sedžongského Institutu. V KLDR tak například není možné identifikovat infikované bez příznaků nebo ohniska nákazy.

"Severní Korea je rozvojová země, kde řada oblastí nedosahuje vůbec úrovně, na kterou jsme běžně zvyklí, včetně zdravotnictví," doplňuje Chamrová. V medicínském oboru se země potýká s obrovským nedostatkem materiálu.

I proto začala severokorejská média lidem radit, jaké hygienické návyky dodržovat a jak se před koronavirem chránit. Chamrová zaznamenala i doporučení, jak covid léčit běžně dostupnými léky, jako je paracetamol. "Rizikové skupiny obyvatel jsou ohrožené nedostatkem sofistikovanější pomoci," popisuje s tím, že zvlášť v odlehlejších regionech země je velmi špatná infrastruktura a lidé nemají přístup ke kvalitní lékařské péči.

Žádné očkování, jen lockdown

Jižní Korea v reakci na krizi svému sousedovi okamžitě nabídla pomoc, a to ve formě roušek, dezinfekčních prostředků či očkování. Vakcíny proti covidu-19 přitom KLDR nabízely již loni západní státy. Pchjongjang to ale odmítl.

Komunistický režim v lednu 2020 naprosto uzavřel své hranice a tvrdil, že virus se nemá do země jak dostat. Teď proto není v Severní Koreji proti koronaviru chráněn prakticky nikdo. Jestli země tváří v tvář bující epidemii změní svůj postoj k očkování, zatím není jasné.

KLDR v reakci na postup nákazy zavedla po vzoru Číny drastický lockdown. Hned ve čtvrtek, kdy úřady oficiálně oznámily počty nemocných, nařídil Kim Čong-un ve 25milionové zemi zákaz shromažďovaní, omezení pohybu na pracovištích i částečný zákaz vycházení. Také se dezinfikují veřejná prostranství v naději, že to bude k poražení nemoci stačit.

Cang Čching, zpravodaj čínské státní televize CGTN v Pchjongjangu, ve videu na sociální síti Weibo popsal, jak plošná uzávěra v KLDR vypadá. "Mám doma jídlo jen asi na týden. Stále čekáme, jaká přesná opatření vláda dál zavede," prohlásil.

Jedenáct milionů podvyživených

Kim v sobotu ve státní televizi označil šíření nákazy jako "velký historický otřes" a vyzval k jednotě mezi vládou a lidmi, aby se situace co nejrychleji stabilizovala, uvedla státní tisková agentura KCNA. Diktátor také kritizoval vlastní úřady, že krizi nerozpoznaly dřív, píše stanice CNN. Sám pak navštívil několik lékáren, aby poukázal na nedostatek léků, což je v diktatuře velmi ojedinělé.

Stanice BBC upozorňuje, že kromě zdravotnických dopadů by plošné zákazy mohly ovlivnit i křehkou ekonomiku tohoto chudého asijského státu, zvlášť potom zemědělství a produkci potravin. KLDR v padesátých letech postihl velký hladomor a podle současných odhadů je jedenáct milionů Severokorejců už nyní podvyživených. Pokud by tedy zemědělci nemohli obdělávat svá pole, mohly by být dopady katastrofální.

"Nepředpokládám, že by epidemie - jakkoliv by měla v KLDR fatální důsledky - měla nějak ohrozit vládu současného vůdce. Na ekonomickou mizérii, utahování opasků a restrikce znemožňující pohyb i obchod jsou Severokorejci za ta léta už zvyklí," říká k tomu Jana Chamrová.

