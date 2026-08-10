Milion Číňanů prchá před tajfunem Dolphin. V Šanghaji padl rekord starý 150 let

Tajfun Dolphin, nejsilnější tropická cyklona, která letos zasáhla Čínu, udeřil na východní pobřeží země a přinesl ničivý vítr, přívalové deště a rozsáhlé záplavy. Úřady před jeho příchodem evakuovaly více než milion lidí. Jen v oblasti města Wen-čou muselo své domovy opustit přes 900 tisíc obyvatel. Nebezpečí ale ani po zeslábnutí tajfunu nekončí.
Dolphin dorazil na pevninu v neděli kolem 17:30 místního času poblíž města Jü-chuan v provincii Če-ťiang. Doprovázel ho vítr o rychlosti kolem 151 kilometrů za hodinu. Živel zasáhl rozsáhlé oblasti východní Číny a přinesl s sebou vydatné srážky, záplavy a riziko sesuvu půdy.
Rozsah preventivní evakuace ukazuje na sílu očekávaného živlu. Z ohrožených oblastí se přesunul více než milion lidí. V pobřežním městě Wen-čou a jeho okolí úřady evakuovaly více než 900 tisíc obyvatel a otevřely přes 1500 nouzových přístřešků. Dalších přibližně 200 tisíc lidí opustilo své domovy v Šanghaji.
Právě tam déšť výrazně narušil běžný život. Meteorologická stanice v centru města zaznamenala nejvyšší 24hodinový úhrn srážek za více než 150 let. Voda zaplavila řadu ulic v okrajových čtvrtích Ťia-ting a Čching-pchu a na některých místech sahala lidem až po kolena.
Přívalové deště ochromily také dopravu. Dvě hlavní šanghajská letiště kvůli tajfunu zrušila stovky letů a v pondělí se jejich provoz dál potýkal s rozsáhlými omezeními. Omezení se dotkla také veřejné dopravy, výuky a venkovních akcí.
„V Šanghaji žiji deset let a poprvé zažívám, že tajfun způsobil takové komplikace. Tak rozsáhlé záplavy jsem tu ještě nezažila,“ popsala Reuters devětatřicetiletá Hou Lina ze čtvrti Ťia-ting.
Podle čínské státní televize CCTV urazil Dolphin před příchodem na pevninu přibližně 6000 kilometrů. Jeho životní cyklus tak trval zhruba třikrát déle než u běžného tajfunu a bouři doprovázel mimořádně rozsáhlý oblačný systém, který zasáhl velkou část východní Číny.
Ačkoli Dolphin po zásahu pobřeží slábne, jeho největší nebezpečí může teprve přijít. Obrovské množství vody, které bouře přinesla do východní Číny, nyní postupuje dál do vnitrozemí.