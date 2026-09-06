Miliardy pro Izrael, naděje pro Kyjev. Co skrývá projekt Achillův štít

Je to jeden z největších obchodů v historii izraelských zbrojovek. Řecko kupuje od židovského státu sofistikované systémy protivzdušné obrany v přepočtu za 75 miliard korun. Projekt Achillův štít – podle bájného hrdiny, který padl při obléhání Tróje – by tak mohl uvolnit řecké systémy Patriot pro Ukrajinu. Některé prvky tohoto systému si objednala i česká armáda.
Podle dohody budou Řecku dodány obranné systémy Davidův prak, Spyder a Barak MX, uvedla v pondělí agentura Reuters. Nákup může mít dopad i na ukrajinské bojiště. Řecko v současné době používá především systémy Patriot pro ochranu svého vzdušného prostoru a sovětské/ruské systémy S 300. Jedna baterie Patriot je momentálně nasazená v oblasti Perského zálivu, kde pomáhá chránit vzdušný prostor Saúdské Arábie.
Řecko je pod tlakem, aby společně se Španělskem prodalo Ukrajině své rakety do systému Patriot, jejichž použitelnost brzy končí. Pořízení nových systémů protivzdušné obrany by tak mohlo Řecku uvolnit ruce.
Davidův prak je vysoce sofistikovaný systém protivzdušné obrany středního až delšího doletu. Byl vyvinut americkým gigantem Raytheon a izraelskou zbrojovkou Rafael Advanced Defense Systems. Do služby byl zařazen v roce 2017 a postupně nahrazuje systémy Patriot. Cena za jednu baterii činí cca 600 milionů dolarů, jedna záchytná raketa vyjde na milion dolarů.
Systém dokáže sestřelit drony, balistické rakety i letadla v okruhu až 300 kilometrů. V Izraeli tvoří takzvanou druhou vrstvu obrany po systému Arrow 3, který se pro změnu vypořádává s balistickými raketami středního a dlouhého doletu.
Spyder do služby vstoupil roku 2005. Jedná se o systém krátkého a středního dosahu. Je schopen neutralizovat cíle na vzdálenost až 80 kilometrů a je účinný proti helikoptérám, dronům, precizně naváděné munici i střelám s plochou dráhou letu.
Čtyři baterie v hodnotě zhruba 14 miliard korun si objednaly i pozemní síly Armády ČR. Do služby tento systém již zařadily například také Indie, Gruzie či Ázerbájdžán.
Barak MX je systém protivzdušné obrany, který je účinný především proti taktickým balistickým raketám, střelám s plochou dráhou letu, helikoptérám a letadlům. Námořní verze dokáže zasáhnout i protilodní střely. Není známo, jakou verzi systému si Řecko pořídí.
Různé verze mají značně odlišný dosah. Verze ER zachytí nepřátelský prostředek až na vzdálenost 150 kilometrů, zatímco verze SR (Short Range) cíl neutralizuje na vzdálenost 15 kilometrů.
Řecko na modernizaci své armády vyčlenilo v přepočtu 700 miliard korun. Do roku 2036 chce obdržet 40 bojových letounů F35 z USA, fregaty z Francie a Itálie a plně zprovoznit Achillův štít. Řecko jako jeden z mála členů Severoatlantické aliance setrvale investovalo dvě procenta hrubého domácí produktu do obrany – především kvůli obavám před sousedním Tureckem.
V zemi je navíc vojenská služba povinná a trvá devět měsíců až jeden rok (záleží na složce). Řecko rovněž disponuje více než 140 tisíci vojáků v aktivní a 220 tisíci rezervistů.
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