Stamiliony dolarů pro chudé u islamistů? Trump zuří, Somálce v USA označil za odpad

"Ničím nám nepřispívají. A budu upřímný - nechci je v naší zemi," řekl Trump reportérům. "Existuje nějaký důvod, proč na tom jejich země není dobře… Jen pobíhají okolo a zabíjejí se navzájem," dodal právě v době, kdy americké úřady chystají zátah na ilegální imigranty v Minneapolis, které je centrem somálské menšiny v USA, již zasáhl skandál se systematickým zneužíváním sociálních dávek.
Somálci totiž tvoří zhruba pětinu obyvatel města Minneapolis a žádný politik je nemůže ignorovat - a příslušníci somálské menšiny toho využili. Vytvořili rafinované schéma na systematické zneužívání sociálních dávek. Podle žalobců jde o miliardy dolarů.
Teď se ukázalo, že existuje důvodné podezření, že jsou ze zneužitých amerických sociálních dávek financováni somálští islamisté. S odhalením přišel v minulých dnech magazín City Journal s odvoláním na federální protiteroristické zdroje.
Část skončila u islamistických teroristů z al-Šabábu - radikální islámské teroristické skupiny, která je dlouholetým spojencem al-Káidy. Ovládá stále větší část Somálska a Američané s ní vedou nevyhlášenou válku.
"Je to téma, o kterém se nemluví, ale největším sponzorem aš-Šabábu jsou daňoví poplatníci z Minnesoty," řekl magazínu zdroj, který pracoval na vyšetřování podvodů s dávkami. Narážel tak na rozsáhlý skandál s falešnými charitativními organizacemi. Největší z nich byl program Feeding Our Future (Potrava pro naši budoucnost), v jehož rámci už prokurátoři dosáhli 56 odsouzení za zpronevěru cca 300 milionů dolarů z programu financujícího obědy pro chudé děti v době covidové pandemie.
Somálská spojka
Program běžel od roku 2016 a měl vždy po skončení vyučování zajistit jídlo dětem z chudších rodin, vesměs somálských. V roce 2019 program čerpal 3,4 milionu dolarů z federálních dotací, ale rapidně expandoval v době koronaviru. Pomocí falešných objednávek, zfalšovaných záznamů o docházce a vymyšlených faktur pachatelé podvodu tvrdili, že každý den podávají tisíce jídel znevýhodněným dětem.
V roce 2021 už obdrželi téměř 200 milionů dolarů. Když se to v roce 2020 některým úředníkům nezdálo, podala skupina žalobu, v níž tvrdila, že došlo k rasové diskriminaci v souvislosti s nevyřízenými žádostmi o zařazení do programu. "To je standardní postup této skupiny: v případě pochybností se odvolat na rasismus, tvrdit, že jde o zaujatost," říká David Gaither, bývalý senátor státu Minnesota. "Ani média na to nechtějí upozorňovat," dodal.
"A pokud jste politik, je pro vás značnou nevýhodou, pokud si znepřátelíte somálskou komunitu. Pokud nezískáte somálskou komunitu, nemůžete vyhrát v Minneapolis. A pokud nevyhrajete v Minneapolis, nemůžete vyhrát ve státě," řekl Gaither médiím.
I bývalý vyšetřovatel podvodů Kayesh Magan, sám somálského původu, loni přiznal, že je "nepříjemné, ale pravdivé", že "téměř všichni obžalovaní pocházejí z mé komunity".
Falešná epidemie autismu
Další podvod se týkal federálně financovaných služeb pro děti s autismem. Obžalovanou je žena jménem Asha Farhan Hassanová. Ona a její spolupachatelé oslovili rodiče v somálské komunitě, aby zapsali své děti do programů terapie pro autisty. Podle vyšetřovatelů nezáleželo na tom, zda dítě mělo diagnostikovaný autismus: Hassanová zajistila falešnou diagnózu.
Prokuratura uvedla, že podvod s autismem se týkal široké sítě lidí. "Aby zvýšili počet přihlášených dětí, Hassanová a její partneři vypláceli měsíční provize v hotovosti rodičům přihlášených dětí… Tyto provize se pohybovaly od přibližně 300 do 1500 dolarů měsíčně na jedno dítě. Výše těchto plateb závisela na službách, které dítě údajně čerpalo - čím vyšší byla schválená částka, tím vyšší byla provize," napsal City Journal.
Náklady na děti s autismem ve městě díky tomu raketově stoupaly - ze tří milionů dolarů v roce 2018 na 399 milionů dolarů v roce 2023. Zároveň se počet poskytovatelů služeb pro autisty ve státě ve stejném období zvýšil ze 41 na 328, přičemž mnoho Somálců založilo vlastní centra pro léčbu autismu s odkazem na potřebu "kulturně vhodných programů" speciálně pro Somálce. V době, kdy byl podvod odhalen, bylo údajně jedno ze 16 somálských čtyřletých dětí ve státě diagnostikováno s autismem - což je více než trojnásobek státního průměru.
"Aby bylo jasno, nejde o ojedinělý případ," řekl prokurátor Joseph Thompson. "Od programu Feeding Our Future (Potravinová pomoc) přes program Housing Stabilization Services (Pomoc v bytové nouzi pro postižené, drogově závislé a seniory) až po program Autism Services (Pomoc rodičům pro děti s autismem) tvoří tyto rozsáhlé podvodné programy síť, která zneužila miliardy dolarů z peněz daňových poplatníků. Celou svou kariéru jsem strávil jako žalobce v případech podvodů, ale rozsah toho v Minnesotě mi bere dech."
A jak se část zpronevěřených peněz dostala do Somálska k islamistům? Podle vyšetřovatelů prostřednictvím neformální sítě peněžních zprostředkovatelů, známých jako "hawala". "Měli jsme zdroje, které chodily přes hawala posílat peníze," vysvětlil Glenn Kerns, bývalý detektiv, který sloužil ve federální protiteroristické jednotce JTTF. Somálci v cizině posílají ročně domů kolem 1,7 miliardy dolarů (více než somálský státní rozpočet), většinu z toho neformálně. A jak vysvětlil pro City Journal jiný detektiv, "z každého dolaru, který se převádí zpět do Somálska, si aš-Šabáb bere svůj podíl".