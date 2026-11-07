Miliardový lup stihli za dvě minuty, ujeli na koloběžkách. Europol ukázal drzé lupiče

Na evropský seznam nejhledanějších osob minulý týden přibylo pět Srbů podezřelých z účasti na spektakulární loupeži šperků v Nizozemsku. Mezi hledanými je mimo jiné 41letá Ninoslava Jovicová, která měla skupině pomáhat. Čtveřice mužů v bekovkách tehdy během pouhých dvou minut ukradla cennosti v hodnotě téměř miliardy korun.
Europol rozšířil 29. října evropský seznam nejhledanějších osob o pětici Srbů podezřelých z účasti na jedné z největších loupeží šperků posledních let. Vedle čtyř mužů pátrají policisté také po 41leté Ninoslavě Jovicové, která měla při přepadení sehrát pomocnou roli.
Evropská policejní agentura zveřejnila fotografie ženy a upozornila, že se pravděpodobně zdržuje v Srbsku. Nelze však vyloučit, že cestuje i do dalších zemí. Vyšetřovatelé zatím neupřesnili, jak konkrétně měla skupině pomáhat.
K loupeži došlo 28. června 2022 na prestižním veletrhu umění a starožitností TEFAF v nizozemském Maastrichtu, kde čtveřice ozbrojených mužů zaútočila na stánek britského klenotnictví Symbolic & Chase.
Celá akce tehdy trvala pouhé dvě minuty. Lupiči pomocí kladiv rozbili vystavené vitríny a odnesli si šperky v odhadované hodnotě 40 milionů eur, tedy téměř miliardy korun. Mezi ukradenými předměty byl také náhrdelník s diamantem o hmotnosti 114 karátů, jehož hodnota se podle médií odhaduje na 27 milionů eur.
Pachatelé návštěvníkům veletrhu vyhrožovali zbraněmi a z místa následně uprchli na elektrických koloběžkách. Kvůli bekovkám a elegantním oblekům, které připomínaly kostýmy postav ze stejnojmenného britského kriminálního seriálu, se lupičům začalo přezdívat „Peaky Blinders“.
Z miliardové kořisti se našly jen tři diamanty
Kromě Jovicové Europol pátrá také po Aleksandaru Stojiljkovicovi, Aleksandaru Cenicovi, Dusku Dimitrijevicovi a Bratislavu Stojanovicovi. Všichni se podle vyšetřovatelů pravděpodobně zdržují v Srbsku. Policie je považuje za nebezpečné a upozorňuje, že mohou cestovat pod falešnými jmény.
Nizozemské úřady nabízejí za informace vedoucí k dopadení pachatelů odměnu 20 tisíc eur. Z ukradených cenností se zatím podařilo vypátrat pouze tři diamanty. Jeden se objevil v Izraeli, druhý v Hongkongu a třetí v Botswaně.
Stopy vedou k obávaným Růžovým panterům
Vyšetřovatelé mají podezření, že pachatelé patří k nechvalně proslulé zločinecké síti Růžoví panteři, která sdružuje především zloděje šperků ze Srbska a Černé Hory. Její členové jsou známí mimořádně odvážnými loupežemi, při nichž dokážou během několika minut odcizit cennosti za miliony.
Na jejím fungování se údajně podílejí také veteráni z bosenské války, kteří při loupežích využívají své vojenské zkušenosti. Síť má disponovat specialisty na padělání dokladů, otevírání trezorů i řízení vozidel. Její členové jsou podezřelí z řady loupeží v různých částech světa.
K nejznámějším akcím připisovaným Růžovým panterům patří loupež v londýnském klenotnictví Graff z roku 2003. Tehdy pachatelé ukradli diamanty v hodnotě přibližně 23 milionů liber.
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