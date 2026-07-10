Milán chce chránit kurýry před vedrem, opatření ale vyvolalo kritiku

Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit či výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města více ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů, napsala ve čtvrtek italská média. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři.
Město ve svém nařízení platformám, které organizují rozvážky, přikazuje, aby zastavily či výrazně omezily v nejteplejších dnech rozvážky od 12:30 do 16 hodin. To je období, kdy výrazně stoupají teploty a kdy si lidé také objednávají oběd přes internetové obchody. V daných dnech platformy nesmí ani vyplácet bonusy za rychlé dodávky a musí zajistit lepší pracovní podmínky pro kurýry, kteří se často na skútrech, koloběžkách či kolech pohybují po rozpálených ulicích druhého největšího italského města.
Radnice vedená středolevou koalicí opatření zdůvodňuje ochranou zdraví pracovníků v nejparnějších dnech. Odbory však nařízení radnice zaskočilo. Poukazují na to, že část odměny kurýrů, a někdy i celá její výše, je navázaná na počet uskutečněných donášek. "To znamená, že pracovníci v těchto dnech nedostanou část příjmu," poukázal na dopad městské vyhlášky Andrea Bacchin z odborové centrály CGIL.
Nové nařízení začalo platit v úterý a uplatňuje se ve dnech, kdy je výstraha před vysokým rizikem v souvislosti s horkem. V Itálii se v příštích dnech očekává další vlna veder.
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