před 7 minutami

Šéf vyšetřovatelů v takzvané ruské kauze Robert Mueller šetří nové obvinění bývalého Trumpova bezpečnostního poradce Michaela Flynna. Ten se spolu se svým synem údajně zúčastnil plánu na vydání muslimského klerika Fethullaha Gülena do Turecka výměnou za 15 milionů dolarů. Flynn se měl podle několika výpovědí nejmenovaných svědků setkat s členy turecké vlády loni v prosinci v New Yorku. Na schůzce se jednalo o možnosti odeslat soukromým letadlem Gülena přímo do tureckého vězení, píše americký deník The Wall Street Journal. Mluvčí Roberta Muellera to odmítl komentovat.

