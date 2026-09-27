Migranty nechceme. Britské obce volí zoufalý krok: referendum o odtržení

Minulý týden se pro „odtržení od Spojeného království“ v referendu rozhodla britská vesnice Piddington. Nyní se stejnou cestou vydávají i další obce. Ke kroku, kteří samotní obyvatelé označují i za zoufalé gesto, vede plán britské vlády do blízkosti obcí nastěhovat stovky žadatelů o azyl. Podle Londýna je totiž potřeba, aby migrační zátěž nesla celá země, nejen chudé části měst.
Vesnice Piddington v hrabství Oxfordshire má přibližně 350 obyvatel a její obyvatelé hlasovali pro „odtržení od Spojeného království a uplatnění práva na sebeurčení“ minulý týden v poměru 285 ku 26. Výsledek ale nemá žádný právní ani ústavní účinek.
Šlo především o protest proti záměru přeměnit nedaleký areál ministerstva obrany na ubytovnu pro migranty. Vesničané tvrdí, že počet ubytovaných mužů by mohl až čtyřnásobně převýšit počet místních obyvatel a britské vládě vyčítají, že s nimi situaci neřeší.
Nyní podobné referendum zvažuje Barnham v hrabství Suffolk, kde žije méně než 600 lidí a vesnice čelí podobným plánům. V nedaleké bývalé základně RAF chce totiž ministerstvo vnitra také ubytovat až 1250 mužských žadatelů o azyl ve věku od 18 do 65 let.
Podobný problém
Obyvatelé Barnhamu se podobně jako Piddington mimo jiné obávají, že malá obec nebude mít pro takový počet lidí dostatečnou infrastrukturu. V obci není obchod ani hospoda. Před základnou už demonstranti zřídili protestní tábor.
Představitelé místní samosprávy se proto toto úterý vydali do Piddingtonu, aby zjistili, jak tamní referendum organizovali. Podle předsedy rady obce Johna Bauera by o uspořádání hlasování mohlo být rozhodnuto během několika dní, napsal britský list The Telegraph.
„Viděli jsme, co udělal Piddington, a mělo to fantastický dopad. Skutečně se mu podařilo upozornit na celý tento problém,“ uvedl Bauer. „Chceme se za to postavit také. Pokud budou dvě vesnice spolupracovat, bude to mnohem účinnější, než když bude každá postupovat samostatně,“ dodal pro britský deník.
O referendu se mluví také v Crowboroughu v hrabství Sussex, kde se místní snaží zabránit využití bývalého vojenského výcvikového tábora pro až 540 mužských žadatelů o azyl.
Tentokrát bez podpory
„Mluvíme o tom, jestli je budeme následovat a také se postavíme vládě,‘“ uvedla Kim Baileyová z iniciativy Crowborough Shield, která proti využití areálu protestuje. „Země je úplně rozdělená. Pokud nechcete přijímat žadatele o azyl, jste pak označováni za krajní pravici, což je naprosté šílenství,“ dodala pro Telegraph.
Crowborough se od Piddingtonu a Barnhamu ale liší tím, že místní podle Baileyové nemají stejnou podporu místní samosprávy. Případnou kampaň za referendum by proto museli organizovat sami.
Iniciativa Crowborough Shield současně podnikla právní kroky proti britskému ministerstvu vnitra. Tvrdí, že úřad postupoval protiprávně, když rozhodl o využití bývalého výcvikového tábora na základě mimořádné situace. Ministerstvo následně žalobu napadlo a obvinění označilo za „právně nesmyslné“.
Ve všech třech obcích se debata točí především kolem obav z dopadu velkého počtu mužských migrantů na malé komunity. V Barnhamu kritici upozorňují také na to, že areál leží v chráněné ptačí oblasti Breckland.
Britská vláda v čele s premiérem Andym Burnhamem naopak hájí snahu rozdělit náklady spojené s azylovým systémem rovnoměrněji. Chce také uzavřít azylové hotely a přesunout žadatele například právě do bývalých vojenských areálů.
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