před 2 hodinami

Do Evropy se loni přes Středozemní moře dostalo výrazně méně migrantů než v roce 2016. Zatímco za uplynulých 12 měsíců dorazilo hlavně do Itálie, Řecka nebo Španělska podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) 171 635 migrantů, předloni jich bylo 363 504. Počet příchozích tak meziročně klesl o více než polovinu. Zhruba 70 procent všech migrantů, kteří se ze severní Afriky či Blízkého východu přeplavili do Evropy, skončilo v Itálii, zbytek na evropskou půdu vstoupil ve Španělsku, Řecku a na Kypru. Ve snaze překonat Středozemní moře a dostat se na starý kontinent zahynulo loni přinejmenším 3100 lidí.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související







Hlavní zprávy