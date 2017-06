Migranti v Německu si vymýšlejí zločiny, aby se vyhnuli deportaci. Lžou o vraždách i členství v IS

před 4 minutami

V Německu si migranti čím dál častěji vymýšlí, že ve své vlasti spáchali zločin. Podle agentury DPA se tím snaží využít azylového zákona, podle kterého nemohou německé úřady vyhostit migranta do země, ve které mu hrozí trest smrti. Běženci pak prý často lžou i o tom, že byli členy teroristické organizace Islámský stát nebo že někoho zavraždili.

Berlín - Stále více migrantů, kteří žádají o azyl v Německu, si vymýšlí, že ve své vlasti spáchali těžké zločiny. Chtějí se tím vyhnout deportaci, píše německá agentura DPA.

Migranti se tak podle ní snaží využít ustanovení azylového zákona, podle kterého nemohou německé úřady vyhostit migranta do země, ve které mu hrozí trest smrti.

Případy, kdy se migranti přiznali k vymyšleným zločinům, zaznamenaly v několika německých spolkových zemích včetně Severního Porýní-Vestfálska, Hesenska, Bavorska nebo Saska.

Při výslechu ale většina migrantů nakonec uvedla, že si zločin vymyslela, aby se vyhnula deportaci.

Například státní zastupitelství v Düsseldorfu, metropoli nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska, se od počátku tohoto roku zabývalo dvacítkou podobných případů.

V Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa evidují letos 60 až 80 "smyšlených zločinů", ke kterým se migranti přiznali, a v Bavorsku od loňského léta asi 150.

Vymýšlí si terorismus i vraždy

Migranti přitom ze strachu z vyhoštění často tvrdí i to, že byli ve vlasti členy teroristických organizací včetně takzvaného Islámského státu (IS).

Podle státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem se běženci často přiznávají k politicky motivovaným zločinům. Jeden uprchlík například tvrdil, že jej v Afghánistánu unesli radikálové z Tálibánu a on pak při útěku zabil jednoho ze svých strážců.

Migrant ze západní Afriky se v Severním Porýní-Vestfálsku zase snažil německé úřady přesvědčit, že zabil ve vlasti milence své švagrové poté, co je přistihl in flagranti. Až když mu u výslechu došlo, že by ho v Německu čekalo vězení, přiznal, že si vše vymyslel. Ve skutečnosti prý nemá ani švagrovou.

Saský ministr spravedlnosti Sebastian Gemkow před přiznáváním smyšlených zločinů v rozhovoru s DPA varoval. "Každému, kdo si přiznání vymyslí, musí být jasné, že i kvůli tomu mu hrozí trestněprávní následky," uvedl.