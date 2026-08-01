Migranti už tak snadno nedoplavou. Španělé staví zábrany na nejcitlivějším místě

U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala v sobotu ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě je dnes ráno klidná.
Podle ministerstva kolem 8:00 začala instalace zhruba půl kilometru dlouhé bariéry, která se tyčí 30 až 70 centimetrů nad hladinou a další metr je pod hladinou. Bariéra má zabránit lehkému přeplavání hranice.
Její instalaci si vyžádal nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, uvedl v pátek španělský premiér Pedro Sánchez. Soud rozhodl s odkazem na text zákona, že úřady mohou přistoupit k takzvaným okamžitým návratům migrantů do Maroka jen v případě, že jsou zachyceni na hranici po překonání příhraniční překážky.
Ve čtvrtek při živelném přechodu hranice mezi Marokem a Španělskem do Ceuty přišlo až na 60 000 lidí. Podle úřadů se však drtivá většina z nich v pátek vrátila nazpět do Maroka. Ministerstvo vnitra dnes sdělilo, že do evropské části Španělska se nedostal žádný migrant, který přišel do Ceuty od čtvrtka. Při snaze se dostat do Španělska utonulo podle posledních údajů 67 lidí.
Podle médií byla situace v Ceutě v noci klidná a migranti pokračovali v návratu do Maroka. Vláda nechala ve městě posílit přítomnost policie a armády.
Masivní přechod hranice označil v pátek premiér Sánchez za narušení španělské celistvosti. Podle něj příchod lidí podnítily zločinecké organizace, které se zabývají převaděčstvím.
Mohlo by vás zajímat: Kritická situace ve španělské enklávě v Africe
Řidič prudce narazil do aut stojících kvůli divočákům. Dva lidé zemřeli
Dva lidé zemřeli v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00 uzavřená. Řekl to policejní mluvčí David Chaloupka. Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová doplnila, že vážné zranění utrpěly dvě děti a jeden další dospělý.
Itálie splnila hrozbu, uzavřela schengenský prostor pro Španělsko
Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil v noci na sobotu italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 000 migrantů.
"Zvoní tady nějaká kr... z dopingu." ITIA zveřejnila detaily z případu Vondroušové
Neznalost, nedorozumění i špatná rozhodnutí. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA zveřejnila kompletní souhrn případu Markéty Vondroušové, na základě kterého jí uložila čtyřletý trest za to, že v prosinci loňského roku odmítla odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu.
Ruskem obchází strašidlo mobilizace. Lidé raději znovu balí kufry
Spolu se zprávami o možné nové mobilizaci přibývá Rusů, kteří se rozhodli odejít ze země. Jedním z hlavních signálů rostoucí nervozity je situace na realitním trhu v Arménii, kam po začátku války a během mobilizace v roce 2022 uprchly desetitisíce lidí. Nyní se situace začíná podobat roku 2022, kdy Moskva vyhlásila „speciální vojenskou operaci“, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu.
Stačí zvednout hlavu. Srpen přinese podívanou, kterou by byla škoda prospat
Milovníci noční oblohy se mají na co těšit. Už za pár dní vrcholí meteorický roj Perseid, který každoročně patří k nejkrásnějším nebeským úkazům. Letos navíc budou podmínky naprosto ideální. Pokud vyjde počasí, lidé mohou během jediné noci spatřit desítky „padajících hvězd“.