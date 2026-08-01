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Zahraničí

Migranti už tak snadno nedoplavou. Španělé staví zábrany na nejcitlivějším místě

ČTK

U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala v sobotu ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě je dnes ráno klidná.

Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Podle ministerstva kolem 8:00 začala instalace zhruba půl kilometru dlouhé bariéry, která se tyčí 30 až 70 centimetrů nad hladinou a další metr je pod hladinou. Bariéra má zabránit lehkému přeplavání hranice.Foto: REUTERS – Jon Nazca
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Podle ministerstva kolem 8:00 začala instalace zhruba půl kilometru dlouhé bariéry, která se tyčí 30 až 70 centimetrů nad hladinou a další metr je pod hladinou. Bariéra má zabránit lehkému přeplavání hranice.

Její instalaci si vyžádal nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, uvedl v pátek španělský premiér Pedro Sánchez. Soud rozhodl s odkazem na text zákona, že úřady mohou přistoupit k takzvaným okamžitým návratům migrantů do Maroka jen v případě, že jsou zachyceni na hranici po překonání příhraniční překážky.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Ministerstvo vnitra dnes sdělilo, že do evropské části Španělska se nedostal žádný migrant, který přišel do Ceuty od čtvrtka.Foto: REUTERS – Jon Nazca

Ve čtvrtek při živelném přechodu hranice mezi Marokem a Španělskem do Ceuty přišlo až na 60 000 lidí. Podle úřadů se však drtivá většina z nich v pátek vrátila nazpět do Maroka. Ministerstvo vnitra dnes sdělilo, že do evropské části Španělska se nedostal žádný migrant, který přišel do Ceuty od čtvrtka. Při snaze se dostat do Španělska utonulo podle posledních údajů 67 lidí.

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Podle médií byla situace v Ceutě v noci klidná a migranti pokračovali v návratu do Maroka. Vláda nechala ve městě posílit přítomnost policie a armády.

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Masivní přechod hranice označil v pátek premiér Sánchez za narušení španělské celistvosti. Podle něj příchod lidí podnítily zločinecké organizace, které se zabývají převaděčstvím.

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