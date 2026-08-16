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Zahraničí

Migranti se opět pokusili proniknout do Ceuty. Policie desítky zadržela, zbytek uprchl

Zahraničí,ČTK

Bezpečnostní složky v sobotu na severu Maroka poblíž hranic se španělskou exklávou Ceutou zadržely několik desítek běženců, převážně občanů subsaharské Afriky. Informovala o tom agentura AFP. Z Maroka do Ceuty před dvěma týdny ilegálně vnikly desítky tisíc lidí. Na internetu se následně objevily výzvy k další takové akci.

V sobotu se migranti nacházeli na kopci nad Fnidekem několik kilometrů od přechodu. Policie část z nich zatkla, ostatním se podařilo utéct.
V sobotu se migranti nacházeli na kopci (na snímku) nad Fnidekem několik kilometrů od přechodu. Policie část z nich zatkla, ostatním se podařilo utéct.Foto: CTK – STR
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Zdroje z bezpečnostních složek uvedly, že v blízkosti hraničního přechodu Fnidek a jeho okolí, zhruba tři kilometry od hranic, bylo zadrženo 111 osob, z nichž většina pocházela ze subsaharské Afriky. Přechod vede do Ceuty. Marocká policie údajně použila slzný plyn k rozehnání skupin migrantů shromážděných na nedalekých kopcích.

Místní médium Le360 informovalo o 294 osob, které se pokoušely o nelegální emigraci. Z nich mělo být 248 běženců ze subsaharské Afriky a 46 Maročanů.

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V okolí Fnideku u Ceuty a Beni Ansaru u Melilly, což je další, 225 kilometrů vzdálená španělská exkláva, se zejména v létě shromažďují migranti ze subsaharské Afriky, kteří se snaží na obě území proniknout.

V sobotu se migranti nacházeli na kopci nad Fnidekem několik kilometrů od přechodu. Policie část z nich zatkla, ostatním se podařilo utéct, popsala agentura AFP.

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„Šlo o rutinní operaci zaměřenou na prevenci pokusů o nelegální migraci do Ceuty,“ pronesl pod podmínkou anonymity představitel obeznámený se zásahy. Policejní akce se podle něj odehrávala v souvislosti s „rozsáhlými bezpečnostními opatřeními“, která měla zabránit přechodům těchto osob.

Další pohled na migranty u Fnideku.
Další pohled na migranty u Fnideku.Foto: CTK – STR

Marocké úřady ve středu sdělily, že přijaly nekonkretizovaná opatření, aby zamezily jakémukoli novému masivnímu přílivu migrantů do Ceuty. Poukázaly přitom na četné příspěvky na internetu, v nichž se tvrdilo, že hranice ve Fnideku a Melille budou „otevřeny“ právě v sobotu, tedy v den španělského státního svátku.

Bezpečnostní složky podle serverů Le360 a Hespress v posledních dnech zadržely 61 osob, které na sociálních sítích podněcovaly nebo propagovaly nelegální migraci.

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Ve čtvrtek 30. července vniklo do Ceuty pěšky nebo přeplaváním více než 72 tisíc uchazečů o azyl, převážně Maročanů, většinu tvořili mladí muži. Podle španělských úřadů bylo 70 tisíc z nich téměř okamžitě vyhoštěno.

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Podle různých výpovědí se tito lidé mohli shromáždit v pohraniční oblasti a vstoupit do exklávy, aniž by je marocké bezpečnostní síly - alespoň zezačátku - zastavily.

Při tomto pokusu dostat se do Ceuty zemřelo nejméně 91 lidí, kteří se většinou utopili. Podle marockých nevládních organizací bylo ale mrtvých nejméně 141 a desítky lidí se pohřešují.

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