Migranti se opět pokusili proniknout do Ceuty. Policie desítky zadržela, zbytek uprchl

Bezpečnostní složky v sobotu na severu Maroka poblíž hranic se španělskou exklávou Ceutou zadržely několik desítek běženců, převážně občanů subsaharské Afriky. Informovala o tom agentura AFP. Z Maroka do Ceuty před dvěma týdny ilegálně vnikly desítky tisíc lidí. Na internetu se následně objevily výzvy k další takové akci.
Zdroje z bezpečnostních složek uvedly, že v blízkosti hraničního přechodu Fnidek a jeho okolí, zhruba tři kilometry od hranic, bylo zadrženo 111 osob, z nichž většina pocházela ze subsaharské Afriky. Přechod vede do Ceuty. Marocká policie údajně použila slzný plyn k rozehnání skupin migrantů shromážděných na nedalekých kopcích.
Místní médium Le360 informovalo o 294 osob, které se pokoušely o nelegální emigraci. Z nich mělo být 248 běženců ze subsaharské Afriky a 46 Maročanů.
V okolí Fnideku u Ceuty a Beni Ansaru u Melilly, což je další, 225 kilometrů vzdálená španělská exkláva, se zejména v létě shromažďují migranti ze subsaharské Afriky, kteří se snaží na obě území proniknout.
V sobotu se migranti nacházeli na kopci nad Fnidekem několik kilometrů od přechodu. Policie část z nich zatkla, ostatním se podařilo utéct, popsala agentura AFP.
„Šlo o rutinní operaci zaměřenou na prevenci pokusů o nelegální migraci do Ceuty,“ pronesl pod podmínkou anonymity představitel obeznámený se zásahy. Policejní akce se podle něj odehrávala v souvislosti s „rozsáhlými bezpečnostními opatřeními“, která měla zabránit přechodům těchto osob.
Marocké úřady ve středu sdělily, že přijaly nekonkretizovaná opatření, aby zamezily jakémukoli novému masivnímu přílivu migrantů do Ceuty. Poukázaly přitom na četné příspěvky na internetu, v nichž se tvrdilo, že hranice ve Fnideku a Melille budou „otevřeny“ právě v sobotu, tedy v den španělského státního svátku.
Bezpečnostní složky podle serverů Le360 a Hespress v posledních dnech zadržely 61 osob, které na sociálních sítích podněcovaly nebo propagovaly nelegální migraci.
Ve čtvrtek 30. července vniklo do Ceuty pěšky nebo přeplaváním více než 72 tisíc uchazečů o azyl, převážně Maročanů, většinu tvořili mladí muži. Podle španělských úřadů bylo 70 tisíc z nich téměř okamžitě vyhoštěno.
Podle různých výpovědí se tito lidé mohli shromáždit v pohraniční oblasti a vstoupit do exklávy, aniž by je marocké bezpečnostní síly - alespoň zezačátku - zastavily.
Při tomto pokusu dostat se do Ceuty zemřelo nejméně 91 lidí, kteří se většinou utopili. Podle marockých nevládních organizací bylo ale mrtvých nejméně 141 a desítky lidí se pohřešují.
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