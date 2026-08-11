Ukrajinský MiG-29 vyrazil do boje nad Oděsou. Následné nebeské divadlo bralo dech

Ukrajinské letectvo přišlo o další stíhačku MiG-29. Letoun se večer 10. srpna během bojové mise v Oděské oblasti dostal do potíží při odpalu rakety vzduch-vzduch a začal hořet. Pilot nad strojem ztratil kontrolu, stihl se však katapultovat a přežil.
Podle ukrajinského letectva pilot plnil bojový úkol zaměřený na ničení nepřátelských vzdušných cílů. K mimořádné situaci došlo při odpalu letecké rakety. Letoun následně začal hořet a pilot se i přes pokus o záchranu stroje dostal do situace, kdy už jej nedokázal ovládnout.
Katapultáž proběhla úspěšně a záchranáři pilota následně převezli do zdravotnického zařízení. Ukrajinské letectvo zatím neupřesnilo, co incident způsobilo. Příčiny ztráty letounu nyní vyšetřuje.
Nejde přitom o první ztrátu ukrajinského MiGu-29 v krátké době. Večer 27. června se další stroj tohoto typu zřítil během bojové mise v Poltavské oblasti. Také jeho pilot se katapultoval. O několik dní dříve Ukrajina přišla v Chmelnické oblasti o taktický bombardér Su-24M, při jehož pádu zahynuli oba členové posádky.
MiG-29 vznikl v Sovětském svazu jako odpověď na nástup nové generace amerických stíhaček. Konstruktéři z kanceláře Mikojan jej v 70. letech vyvíjeli především pro boj o vzdušnou převahu. Do služby vstoupil v roce 1983 a společně s těžším Su-27 měl tvořit protiváhu americkým F-15 a F-16. O více než čtyři desetiletí později stále létá v ukrajinských barvách, tentokrát v bojích proti Rusku.