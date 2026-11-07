Michal, ročník 2002. Vyšetřovatelé už ví, kdo v sobotu vraždil v polském Krakově

Do druhého největšího města Polska je to kousek. Z Ostravy či Českého Těšína necelé dvě hodiny jízdy autem. I proto je jindy klidné historické centrum Krakova častým cílem českých turistů. Nikdo z nich naštěstí není mezi šesti mrtvými a minimálně patnácti zraněnými, kteří v sobotu odpoledne zůstali ležet v okolí Hlavního náměstí. Kdo byl střelcem, jenž lidi kosil puškou z okýnka černého subaru?
„Jeden policista utrpěl střelné zranění, druhý byl ve velmi vážném stavu se třemi střelnými zraněními. Probíhá operace.“ Tak zněla jedna z řady informací, které v průběhu sobotního odpoledne a večera zveřejnil Marcin Kierwiński, polský ministr vnitra.
Nejdříve civilisté a pak přijíždějící záchranáři pomáhali krvácejícím lidem, kteří po střelbě zůstali ležet na chodnících krakovské historické čtvrti Staré Město. Podle svědků se zranění schovávali i uvnitř obchodů.
Střelec totiž svým autem dorazil do jedné z pěších zón a po patnácti vteřinách od zastavení začal zběsile pálit do kolemjdoucích. Po dalších 25 vteřinách z místa rychle odjíždí, jak zachytila jedna z krakovských městských kamer.
Z dalších videí, která se v průběhu sobotního podvečera začala objevovat na sociálních sítích a zachytila moment zadržení ležícího útočníka zraněným policistou, bylo zřejmé, že nebyl oblečen jako běžný civilista.
„Byl velmi profesionálně připraven. Měl na sobě kompletní balistickou výstroj. Měl helmu a neprůstřelnou vestu, která, když ho zastavil policista, pravděpodobně absorbovala část kulek, což mu umožnilo operovat déle. Byl připraven jako voják. A především používal pušku, zbraň s vysokou bojovou účinností,“ popsal Pawel Moszner, bývalý příslušník speciální polské vojenské jednotky Grom, webu Onet
Kromě toho, že vedle něj ležela dlouhá puška – nejspíše typ AR-15 –, byl oblečen do maskáčové uniformy a měl taktickou armádní přilbu, na prstech černé rukavice.
„Pachatelem útoku byl 24letý polský občan ze Svatokřížského vojvodství (region na jihovýchodě země – pozn. red.). Měl povolení k držení zbraní pro sportovní účely, včetně pušky a krátké zbraně,“ informovala třeba polská rozhlasová stanice RMF24. S největší pravděpodobností jde o Michala O. narozeného v roce 2002.
Dle registračních značek bylo jeho černé subaru, v němž se v sobotu pohyboval po Krakově a z jehož okýnka pálil, registrované ve městě Ostrowiec Świętokrzyski.
Podle svědků s sebou v historickém centru neměl pouze pušku, dle fotek se přímo v automobilu nacházela spousta další výbavy včetně taktických doplňků uniformy, dýky a munice. Někteří z uživatelů sítě X rozpoznali krátkou pistoli Glock či Walther P99 AS.
„Velice radikální názory“
V sobotu odpoledne se objevily informace, že Michal O. měl být bývalým příslušníkem polských ozbrojených sil. To však polský ministr obrany rezolutně odmítl, nikdy prý s vojskem neměl nic společného. Podle Marcina Kierwińskiho byl atentátník fascinován ideologií krajní pravice.
„Vše ukazuje na to, že útočník měl velice radikální názory. V autě, ve kterém jel, se našlo mnoho zbraní. Střílel z automatické zbraně. Pokračují vyšetřovací úkony v domě, ve kterém bydlel,“ uvedl Kierwiński podle agentury ČTK před novináři. Jedna z vyšetřovacích hypotéz předpokládá, že si zbraň opatřil v rodinném domě v obci Wašniów, kde jeho otec uchovával několik povolených zbraní a odkud Michal O. pochází.
Poté, co byl útočník zadržen, jemu i zraněnému policistovi přiběhli kolemjdoucí poskytnout první pomoc. Po převozu do nemocnice se měl stejně jako řada jeho obětí podrobit operaci. Celkově zůstávalo v sobotu večer v péči lékařů šestnáct lidí včetně střelce.
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