6. 4. Vendula
Zahraničí

MHD zdarma a delší prázdniny. Pákistán zavádí opatření kvůli drahé ropě

ČTK

Pákistán od soboty na 30 dní zavádí bezplatnou veřejnou dopravu v metropoli Islámábádu, na což vláda přispěje 350 miliony rupií (přes 26,6 milionu Kč), napsala agentura AFP.

Vehicles wait for their turn to get fuel at a petrol station, as Pakistan raises fuel prices amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Islamabad
V Islámábádu čekají vozidla na čerpací stanici, až na ně přijde řada, zatímco Pákistán zvyšuje ceny pohonných hmot v souvislosti s americko-izraelským konfliktem s Íránem.Foto: REUTERS
Děje se tak poté, co vláda výrazně zvýšila ceny pohonných hmot kvůli prudkému růstu světových cen energií, které způsobila válka Izraele a USA proti Íránu z konce února.

Současně s pátečním rozhodnutím ministerstva vnitra oznámila hlavní ministryně nejlidnatější pákistánské provincie Paňdžábu cílené dotace pro nákladní automobily a autobusy. Vyzvala také provozovatele, aby zvýšení svých nákladů nepřenášeli na cestující a spotřebitele s tím, že jde o okamžik, který vyžaduje kolektivní odpovědnost, soucit a jednotu.

Pákistánská vláda kvůli energetické krizi představila řadu úsporných opatření zaměřených na šetření paliva, včetně přechodu mnoha vládních úřadů na čtyřdenní pracovní týden, prodloužení školních prázdnin a přesunu některých kurzů do online prostředí. Rozhodla se také zvýšit cenu benzinu o 42,7 procent a nafty o 54,9 procent, což vyvolalo několik pouličních demonstrací a dlouhé fronty motocyklů u čerpacích stanic.

Pákistán s přibližně 240 miliony obyvatel patří mezi země s nízkými příjmy střední třídy, přičemž zhruba čtvrtina populace žije podle Světové banky v chudobě.

Írán v odvetě na izraelsko-americké údery mimo jiné téměř úplně blokuje Hormuzský průliv, kterým prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina světové produkce zkapalněného zemního plynu (LNG). Velká část dodávek energie směřuje právě do Asie.

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

