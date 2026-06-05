Mezinárodní vesmírná stanice se potýká s únikem vzduchu. Posádka se možná bude muset evakuovat

Posádka Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit zhoršující se únik vzduchu v ruské části orbitálního komplexu. V pátek to podle agentury Reuters oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Mluvčí NASA Bethany Stevensová na síti X napsala, že problém se týká přechodového tunelu ruského modulu Zvezda. Tento tunel, známý jako PrK, již delší dobu vykazuje trhliny a únik vzduchu. Poznamenala, že NASA z těchto závad měl vždy obavy a že na řešení spolupracuje s ruskou komickou agenturou Roskosmos.
„Kvůli novým únikům se v pátek 5. června rozhodl Roskosmos přikročit k rozsáhlejší opravárenské operaci. Z opatrnosti nařídil NASA všem čtyřem členům posádky SpaceX Crew-12 a americkému astronautovi Chrisi Williamsovi přijmout zvýšená bezpečnostní opatření v kosmické lodi Dragon, zatímco se pracuje na opravách,“ uvedla Stevensová.
Na ISS nyní pobývá sedm lidí včetně francouzské astronautky Sophie Adenotové, která na stanici přiletěla v únoru ve čtyřčlenné pilotované misi Crew-12 společnosti SpaceX.
Stavba ISS začala koncem roku 1998, kdy raketa Proton vynesla na oběžnou dráhu první modul, a to ruskou Zarju. Jako druhý se na palubě raketoplánu Endeavour do vesmíru dostal americký modul Unity.
Obyvatelnou se ISS stala v druhé polovině roku 2000, kdy se k ní připojila obytná část Zvezda. Tento modul se s únikem vzduchu potýká roky.
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