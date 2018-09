Mezinárodní soud prověřuje násilné deportace Rohingů v Barmě

před 21 minutami

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu v úterý oznámil, že zahájil předběžné vyšetřování v souvislosti s údajnými násilnými deportacemi muslimského menšinového etnika Rohingů z Barmy do Bangladéše. Podle agentury Reuters soud prověřuje, zda by takový postup nemohl být kvalifikován jako válečný zločiny nebo zločin proti lidskosti. Příslušné rozhodnutí vydal prokurátor Fatou Bensouda poté, co ICC před dvěma týdny dospěl k závěru, že podezření z násilných deportací a ze spáchání zločinů spadají do jeho jurisdikce. Barma sice členem této mezinárodní soudní instituce není, avšak Bangladéš ano. Předběžné vyšetřování je první etapou procesu, který může vést k oficiálnímu vyšetřování.