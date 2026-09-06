Mezinárodní letiště u Jakarty zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau

Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na neděli zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau, informovala agentura Reuters. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln cunami.
Hlavní letiště pro indonéskou metropoli opakovaně pozastavilo provoz, podle posledních informací do 13:30 místního času (08:30 SELČ).
Opatření podle místních úřadů postihlo více než 200 letů včetně mezinárodních spojů a týká se nejméně 20 tisíc cestujících. Ministerstvo dopravy uvedlo, že uzavření letiště si vynutil výskyt sopečného popela v jeho okolí.
Opakované erupce provázené výronem lávy byly podle agentury AFP slyšitelné až do vzdálenosti 700 kilometrů.
Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V Indonésii je asi 130 aktivních sopek.
Vulkán Anak Krakatau (v indonéštině Dítě Krakatay) vznikl začátkem 20. století v kráteru vybuchlé sopky Krakatau, jejíž exploze v roce 1883 způsobila přívalovou vlnu vysokou 40 metrů a přinesla smrt 36 tisíc lidí.
V roce 2018 vyvolala erupce sopky Anak Krakatau cunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.
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