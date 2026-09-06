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Zahraničí

Mezinárodní letiště u Jakarty zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau

ČTK
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Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na neděli zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau, informovala agentura Reuters. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln cunami.

Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano in Tangerang
Uvízlí cestující čekají v odbavovací hale poté, co mezinárodní letiště Soekarno-Hatta přerušilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau v Tangerangu poblíž Jakarty v Indonésii 6. září 2026.Foto: REUTERS – Ajeng Dinar Ulfiana
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Hlavní letiště pro indonéskou metropoli opakovaně pozastavilo provoz, podle posledních informací do 13:30 místního času (08:30 SELČ).

Opatření podle místních úřadů postihlo více než 200 letů včetně mezinárodních spojů a týká se nejméně 20 tisíc cestujících. Ministerstvo dopravy uvedlo, že uzavření letiště si vynutil výskyt sopečného popela v jeho okolí.

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Opakované erupce provázené výronem lávy byly podle agentury AFP slyšitelné až do vzdálenosti 700 kilometrů.

Mount Anak Krakatau volcano spews hot lava as seen from Pasauran village in Serang
Sopka Anak Krakatau chrlí žhavou lávu, jak je vidět z vesnice Pasauran v provincii Banten v Indonésii, 5. září 2026.Foto: REUTERS – Rikardo

Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V Indonésii je asi 130 aktivních sopek.

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Vulkán Anak Krakatau (v indonéštině Dítě Krakatay) vznikl začátkem 20. století v kráteru vybuchlé sopky Krakatau, jejíž exploze v roce 1883 způsobila přívalovou vlnu vysokou 40 metrů a přinesla smrt 36 tisíc lidí.

V roce 2018 vyvolala erupce sopky Anak Krakatau cunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.

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