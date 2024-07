Mezi Rusy roste podpora jaderného útoku na Ukrajinu, proti jsou hlavně mladí

Stále více Rusů by považovalo jaderný úder na Ukrajinu za oprávněný, těsná většina je však nadále proti. Vyplývá to z průzkumu, který tento týden zveřejnilo nezávislé středisko Levada.

Zhruba každý třetí Rus se domnívá, že jaderný úder proti Ukrajině by byl oprávněný. V průzkumu Levady uvedlo deset procent dotázaných, že by takový útok byl "rozhodně" oprávněný, dalších 24 procent uvedlo, že by byl "pravděpodobně" oprávněný. Celkový počet podporovatelů jaderného útoku se tak za poslední rok zvýšil o pět procentních bodů.

Proti použití jaderných zbraní proti Ukrajině je 52 procent respondentů, přičemž ještě v dubnu minulého roku jich bylo 56 procent. Názor, že použití jaderných zbraní nelze ospravedlnit, je častější mezi mladými Rusy, konkrétně u 63 procent lidí ve věku 18 až 24 let.

Ruský prezident Vladimir Putin od začátku spuštění plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 několikrát hovořil o krajní možnosti použití jaderných zbraní proti Ukrajině a Západu. V posledních týdnech tato ruská rétorika ještě zesílila. Rusko a Bělorusko minulý měsíc zahájily druhou fázi cvičení s taktickými jadernými zbraněmi.

Z průzkumu Levady dále mimo jiné vyplynulo, že přibližně polovina Rusů nadále poměrně pozorně sleduje ukrajinské dění. Míra podpory akcí ruských ozbrojených sil na Ukrajině zůstává vysoká. Čtyřiačtyřicet procent je rozhodně podporuje, 33 procent spíše podporuje a jen 17 procent Rusů je nepodporuje. Osmačtyřicet procent ruských občanů dokonce uvedlo, že vojenské akce v nich vyvolávají pocit národní hrdosti.

Zároveň je ale více než polovina Rusů (58 procent) pro konání mírových jednání. Většina respondentů se přitom domnívá, že o jednání má větší zájem Rusko. Naopak 37 procent respondentů se domnívá, že je nutné pokračovat ve vojenských operacích.