Mezi oběťmi leteckého neštěstí v Rusku jsou tři děti. Na palubě se údajně nacházeli i tři cizinci

Většina z 65 cestujících byli ruští občané z Orenburské oblasti, kam letoun mířil. V letadle cestovali i Švýcar a občan Ázerbajdžánu.

Moskva - Při havárii letadla nedaleko Moskvy zahynuly mimo jiné tři děti ve věku od pěti do 12 let. Další z obětí bylo 17 let, uvádí agentura TASS. Podle ní byli na palubě také tři cizinci, jeden z nich ze Švýcarska a další z Ázerbajdžánu.

České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi nedělního neštěstí byli občané České republiky, řekla mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová.

Národnost dalších případných cizinců na palubě letu Saratovských aerolinií zatím není známá. Drtivá většina z 65 cestujících byli ruští občané z Orenburské oblasti, kam letoun mířil.

Lékaři budou podle agentury TASS v pondělí shromažďovat vzorky DNA jejich příbuzných, což má usnadnit identifikaci pozůstatků. Z 65 cestujících a šestičlenné posádky katastrofu nikdo nepřežil.

Mnozí pozůstalí na letišti v Orsku, kde měl An-148 přistát, na televizních záběrech skrývali své obličeje v dlaních.

Podle starosty města byli na letiště povoláni psychologové, aby jim v těžkém okamžiku pomohli. "Vraťte mi mého bratra!" křičela podle ruského listu Novaja gazeta dívka, jejíž sourozenec je mezi 71 oběťmi.

440 dní bez vážné nehody

Televizní stanice CNN upozornila, že nedělní katastrofou skončilo rekordně dlouhé 440 dní trvající období bez havárie osobního letadla s fatálními následky.

Lidem, kteří při leteckém neštěstí ztratili své blízké, vyjádřili soustrast představitelé řady zemí.

Kondolenci do Ruska poslal také český prezident Miloš Zeman, který v telegramu adresovaném prezidentu Vladimiru Putinovi mimo jiné napsal:

"Každého lidského života, který byl takto zbytečně ztracen, je mi hluboce líto. Soucítím s rodinami a blízkými obětí a se všemi, kdo v této pohnuté chvíli truchlí."

Náhlý a rychlý pád

O příčinách nehody se zatím pouze spekuluje. Ruská média přitom dávají najevo, že jsou otevřené všechny varianty, od technických problémů, přes nepříznivé počasí či selhání posádky, až po explozi trhaviny.

Řada odborníků na ruských zpravodajských webech upozorňuje, že katastrofa byla blesková. Vede je k tomu mimo jiné to, že podle dostupných informací posádka nehlásila žádné potíže a nečekaně se odmlčela prakticky v okamžiku, kdy letoun pouhých několik minut po startu zmizel z obrazovek radarů.

"Velký kráter na místě neštěstí může znamenat, že letadlo klesalo neřízeně, vertikálně, aniž by se snažilo o klouzavý sestup," řekl agentuře Interfax místopředseda odborové organizace ruského letového personálu Alfred Malinovskij. Podle Interfaxu je na místě katastrofy kráter hluboký 2,5 metru o poloměru zhruba 17 metrů.

Někteří svědci tvrdí, že stroj už před dopadem na zem hořel a že slyšeli explozi. To vyvolalo spekulace o teroristickém útoku.

Zástupci společnosti Saratovské aerolinie, které letoun patřil, ujišťují, že šlo o moderní, spolehlivý stroj, který neměl technické problémy. Certifikát osvědčující letovou způsobilost stroje byl podle agentury TASS vydán 2. června 2016 a měl dvouletou platnost.