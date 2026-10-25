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Zahraničí

Mezi demonstranty v Paříži. "Stát nenaslouchá, jak se lidem žije," stěžují si

ČTK
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Sobotní demonstrace v Paříži ukázala, že nadále existuje velké množství Francouzů, kteří chtějí dávat najevo nespokojenost se zhoršující životní úrovní a přístupem státu. Zpravodajka ČTK se s některými z nich dala do řeči a podařilo se jí získat několik zajímavých svědectví.

Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Sobotní demonstrace v Paříži ukázala, že nadále existuje velké množství Francouzů, kteří chtějí dávat najevo nespokojenost se zhoršující životní úrovní a přístupem státu.Foto: REUTERS – Dylan Martinez
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Hned na začátku reportáže přitom upozornila, že do ulicích vešli opět lidé napříč generacemi, a to navzdory tomu, že bylo špatné počasí a vláda protesty omezila. Přesto řada lidí říkala, že přišli podpořit rozhořčení mladých lidí.

Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
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"Jsme tu, abychom podpořili mladé lidi, kteří chtějí jiný svět, kteří chtějí rovné příležitosti, kteří chtějí mít možnost studovat a žít na planetě, na které se dá žít," vysvětlil 32letý účastník protestu. "Přišla jsem podpořit mladé lidi, kteří bojují za to, aby moje dcera měla lepší budoucnost," řekla druhá demonstrantka a maminka roční dcery.

Mnozí účastníci demonstrace se živě bavili, postávali ve skupinkách a popíjeli kávu. K násilným střetům měla v tu chvíli atmosféra daleko. Poklidný průběh demonstrace však provázely napětí a obavy.

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V okolí vstupů do metra, obchodů a bank byli rozmístěni těžkooděnci a nad hlavami demonstrantů se neustále ozýval hluk helikoptéry, která na dění v ulicích dohlížela. "Za celý svůj život jsem ještě nezažil, že bych ve městě slyšel helikoptéru kvůli demonstracím," řekl jeden z účastníků protestu.

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Dlouhá třída vedoucí od Porte d'Italie směrem k Porte de Vincennes se postupně zaplnila davy lidí. Mezi nimi byli rodiče s malými dětmi, studenti i senioři. Hlasitá hudba z reproduktorů se mísila s výkřiky demonstrantů. Ti kritizovali vládu a skandovali hesla proti policistům.

"Dospěli jsme do jakési slepé uličky, kdy stát už vůbec nenaslouchá tomu, jak lidé skutečně žijí. Říkala jsem si: 'Aha, tak ono se to netýká jen středoškoláků. Je to mnohem širší problém'," popsala 30letá umělkyně Garance své důvody, proč se dnes rozhodla účastnit demonstrace. "Myslím, že právě teď nastal okamžik, kdy se věci musí začít měnit," dodala.

„Změna se neobejde bez násilí“

Demonstrace měla skončit u Porte de Vincennes, kde se i dnes odehrály násilné střety. Policie podle francouzských médií k rozehnání davu použila vodní děla a slzný plyn. Demonstranti na policisty házeli různé předměty.

"Nechceme dostávat rány, a to ani v přeneseném smyslu. Jenže si upřímně myslím, že žádná revoluce ani změna se neobejde bez násilí. Myslím třeba na sufražetky, které bojovaly za práva žen, za volební právo a tak dál. Nic z toho se neprosadilo v naprostém klidu, jen tím, že lidé chodili na poklidné pochody v ulicích. Někdy se toho dosahuje rozbíjením věcí, ničením majetku, ale také bouráním pravidel, starých vzorců a zastaralých způsobů myšlení," uvedla Garance.

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Ve Francii se před týdnem uskutečnily protesty proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550.000 až 800.000 lidí. Demonstrace provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic. Od té doby bylo podle ministerstva spravedlnosti zadrženo 2700 lidí a uvězněno 217 z nich.

Vláda v sobotu v reakci na očekávané protesty nasadila desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek, kteří mají k dispozici vrtulníky, drony i vodní děla. Úřady zároveň zakázaly demonstrace na několika místech, nepovolily některá plánovaná místa protestů a nechaly zablokovat řadu ulic. Na poslední chvíli změnily místo konání povolené demonstrace, která se původně měla konat na náměstí Bastilly.

"Je to skutečně snaha co nejvíce rozdělit společnost. Chtějí tím omezit počet účastníků a odradit lidi od účasti. Ale podívejte se, jen pár desítek metrů od výchozího místa už je všechno zablokované. Přesto si myslím, že se lidé zmobilizovali opravdu dobře. Je tu spousta lidí a jsou tu zastoupeny všechny generace," uvedla jedna z demonstrantek.

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