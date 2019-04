Mezi demokratickými kandidáty na prezidenta vede Joe Biden

Nejvíce podpory mezi demokratickými kandidáty na prezidenta má bývalý viceprezident Joe Biden, ukázal nový průzkum Reuters/Ipsos. Očekává se, že Biden svou kandidaturu pro prezidentské volby v roce 2020 oficiálně oznámí tento čtvrtek, už delší dobu se o ní ale spekuluje. O úřad prezidenta se chce ucházet nejspíš až 20 demokratů.

Jak z průzkumu vyplynulo, 24 procent dotazovaných by svůj hlas dalo Bidenovi, 15 procent by jich podpořilo nezávislého senátora Bernieho Sanderse. Žádný z dalších kandidátů by nezískal více než sedm procent hlasů. Jednadvacet procent respondentů pak uvedlo, že "neví", pro koho v demokratických primárkách hlasovat. Stranické primárky začnou příští rok v únoru.

Mezi republikány už dříve oznámil úmysl znovu kandidovat současný prezident Donald Trump. Jeho konkurentem bude bývalý guvernér státu Massachusetts William Weld, který oznámil kandidaturu před pár dny.

Šestasedmdesátiletého Bidena odborníci považují za zkušeného politika středolevé orientace, který může být dobrou volbou pro umírněné demokraty vystrašené radikálně levicovou rétorikou "demokratického socialisty" Bernieho Sanderse.