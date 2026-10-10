Mexiko se připravuje na hurikán Simon, který zesílil na čtvrtý stupeň

Hurikán Simon zesílil na čtvrtý stupeň na pětistupňové škále a blíží se k pobřeží Mexika, informuje agentura AP. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) živel provází vítr o rychlosti 225 kilometrů za hodinu a do částí jihozápadního Mexika by mohl přinést 25 až 50 centimetrů srážek, záplavy a sesuvy půdy.
Očekává se, že bouře nejvíce zasáhne jihozápad Mexika a zejména pobřeží státu Jalisco a části států Colima, Michoacán a Nayarit. Obyvatele úřady vyzvaly, aby se na hurikán připravili. Podle meteorologů Simon mohou provázet sesuvy půdy a záplavy.
Stát Jalisco od pátku do pondělí v pobřežních oblastech pozastavil výuku a začal evakuovat lidi ze záplavových oblastí. Zároveň požádal letovisko Puerto Vallarta, které je oblíbené mezi Američany, aby do pátečního odpoledne zajistilo ubytování pro pracovníky a turisty na bezpečných místech.
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