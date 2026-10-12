Mexické pobřeží ohrožuje silný hurikán Simon, hrozí ničivý vítr i smrtící záplavy

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele tichomořského pobřeží, aby zůstali doma, protože se k západnímu pobřeží země blíží silný hurikán Simon s rychlostí větru až 230 kilometrů v hodině. Hrozí ničivý vítr, nebezpečné vzdutí moře a záplavy, které mohou být smrtící, napsala agentura Reuters.
Simon v sobotu rychle zesílil na hurikán čtvrtého z pěti stupňů. Podle zprávy amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) se dnes odpoledne SELČ nacházel asi 105 kilometrů západoseverozápadně od přístavu Manzanillo ve státě Colima a pohyboval se rychlostí 11 kilometrů v hodině k severoseverozápadu.
NHC očekává, že se Simon během pondělí těsně přiblíží k pobřeží a v pondělí zůstane v jeho blízkosti. Není ale jisté, zda jeho střed dorazí na pevninu, nebo zůstane u pobřeží. I bez toho podle NHC hrozí nebezpečné vzdutí moře, velké ničivé vlny a silný vítr. Vydatné deště mohou do pondělí vyvolat záplavy a sesuvy půdy, zejména v horských oblastech.
„Vzhledem k blížícímu se dopadu hurikánu čtvrtého stupně Simon vyzýváme obyvatele pobřežních obcí ve státech Jalisco, Colima, Nayarit a Michoacán, aby zůstali v úkrytu, dokud úřady oficiálně neoznámí, že nebezpečí pominulo,“ napsala Sheinbaumová na síti X. Preventivní evakuace podle ní pokračují.
Mezinárodní letiště v Puerto Vallarta je dočasně uzavřené, úřady pozastavily činnosti, které nejsou nezbytné, a otevřely nouzová přístřeší.
V Manzanillu, největším mexickém přístavu a hlavní bráně pro obchod s Asií, způsobil hurikán v noci na dnešek a dopoledne záplavy.
Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři
Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska, uvedly tiskové agentury. Zpráva přichází několik dní poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel.
Reklamy na Trumpa z kapes daňových poplatníků. Soud jejich vysílání zatrhl
Americká soudkyně v noci na pondělí nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Další útok na letiště v Rijádu si vyžádal mrtvého i zraněné
Při dalším útoku na letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu v neděli večer zemřel nejméně jeden člověk a 11 dalších lidí bylo zraněno, oznámil podle agentur státní úřad pro civilní letectví. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, v posledních dnech ale podobné údery provedli jemenští povstalci Húsíové.
Siniaková popsala bezmoc. Číňanka po výprasku odhalila, co bylo s Češkou špatně
Fenomenální vítězná série tenisového páru Kateřina Siniaková - Čang Šuaj skončila v pekingském finále. Favorizovaná dvojice, která letos vyhrála všech třináct dosavadních společných zápasů, se stala obětí překvapivé kanadsko-brazilské smršti.
V Panamě udeřilo zemětřesení o síle 7,7. Pak přišly další otřesy i tsunami
Panamu zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,7 stupně, poté země zaznamenala dalších více než 200 následných, poškodily stovky domů a infrastrukturu v centrálních provinciích země. Vláda kvůli přírodní katastrofě o víkendu vyhlásila stav nouze, napsala agentura Reuters. Zemětřesení si nevyžádalo žádné oběti, jsou ale bezmála tři desítky zraněných.