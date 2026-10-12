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Zahraničí

Mexické pobřeží ohrožuje silný hurikán Simon, hrozí ničivý vítr i smrtící záplavy

ČTK
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Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele tichomořského pobřeží, aby zůstali doma, protože se k západnímu pobřeží země blíží silný hurikán Simon s rychlostí větru až 230 kilometrů v hodině. Hrozí ničivý vítr, nebezpečné vzdutí moře a záplavy, které mohou být smrtící, napsala agentura Reuters.

Hurricane Simon approaches Mexico's Pacific coast
Lidé sledují, jak se vlny rozbíjejí o nábřežní promenádu, zatímco se hurikán Simon blíží k mexickému pobřeží Tichého oceánu v Puerto Vallarta v Mexiku.Foto: REUTERS – Christian Ruano
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Simon v sobotu rychle zesílil na hurikán čtvrtého z pěti stupňů. Podle zprávy amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) se dnes odpoledne SELČ nacházel asi 105 kilometrů západoseverozápadně od přístavu Manzanillo ve státě Colima a pohyboval se rychlostí 11 kilometrů v hodině k severoseverozápadu.

NHC očekává, že se Simon během pondělí těsně přiblíží k pobřeží a v pondělí zůstane v jeho blízkosti. Není ale jisté, zda jeho střed dorazí na pevninu, nebo zůstane u pobřeží. I bez toho podle NHC hrozí nebezpečné vzdutí moře, velké ničivé vlny a silný vítr. Vydatné deště mohou do pondělí vyvolat záplavy a sesuvy půdy, zejména v horských oblastech.

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„Vzhledem k blížícímu se dopadu hurikánu čtvrtého stupně Simon vyzýváme obyvatele pobřežních obcí ve státech Jalisco, Colima, Nayarit a Michoacán, aby zůstali v úkrytu, dokud úřady oficiálně neoznámí, že nebezpečí pominulo,“ napsala Sheinbaumová na síti X. Preventivní evakuace podle ní pokračují.

Mezinárodní letiště v Puerto Vallarta je dočasně uzavřené, úřady pozastavily činnosti, které nejsou nezbytné, a otevřely nouzová přístřeší.

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V Manzanillu, největším mexickém přístavu a hlavní bráně pro obchod s Asií, způsobil hurikán v noci na dnešek a dopoledne záplavy.

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