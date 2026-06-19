Mexická starostka zinscenovala vlastní únos, aby výkupným pokryla zpronevěry

Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (asi 48,7 milionů korun), které podle vyšetřovatelů měly pokrýt zpronevěry na radnici. Starostka trvá na své nevině, obvinění kategoricky odmítá a odsuzuje jako politicky motivované, uvedla v pátek agentura AFP.
Tenancingo leží asi 70 kilometrů jihozápadně od hlavního města. Nápolesová patří ke straně Morena prezidentky Claudie Sheinbaumová, která z boje proti korupci učinila úhelný kámen své politiky.
Podle prokuratury byla Nápolesová předvolána na 9. července k soudu, aby se zodpovídala ze "zinscenování únosu". Na rozdíl od jejího manžela a švagra, kteří jsou na útěku, na ni nebyl vydán zatykač.
Ozbrojení muži starostku donutili vystoupit z auta a následně ji odvezli. Během zajetí ji vyhrožovali smrtí, pokud nezaplatí vzpomínané výkupné - a prý ji radili, aby si částku opatřila z prostředků města, pokud tuto sumu nemá k dispozici. Starostka tvrdí, že využila chvilky nepozornosti únosců k útěku.
Vyšetřování ale odhalilo nesrovnalosti v této verzi událostí, což vedlo k podezření, že Nápolesová únos fingovala za přispění manžela a švagra, uvádí prokuratura. Svá tvrzení opírá o výpovědi tří únosců, kteří již jsou ve vazbě, a také o nahrávky více než 150 telefonních hovorů mezi starostčiným manželem a únosci, kterým nabízel v přepočtu necelých 592 tisíc korun.
Starostka obvinění odmítla a uvedla, že je připravena spolupracovat s vyšetřovateli, aby skuteční viníci neunikli trestu.
Za fingování únosu hrozí v Mexiku až 16 let za mřížemi, dodala AFP.
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