V Istanbulu si za plastové lahve koupíte jízdenku. Město tak učí lidi recyklovat

"Chytré kontejnery", do kterých lidé mohou vhazovat plastové lahve, zatím fungují v jedné stanici istanbulského metra. Výměnou dostanou jízdenku na veřejnou dopravu.

Istanbul - Stačí vložit 28 plastových lahví do automatu a jedete zadarmo. Metro v tureckém Istanbulu přišlo s nezvyklou odměnou, která má ve městě pomoci s recyklací.

Úřady postupně rozmisťují do stanic metra automaty, do kterých mohou lidé vložit plastovou lahev nebo hliníkovou plechovku. Na základě toho, kolik lahví a plechovek odevzdají, se jim dobije určitá částka na jejich Istanbulkartu (turecká obdoba tramvajenky).

Za 28 lahví o objemu 1,5 litru dostanou jízdenku, která by je jinak stála 2,60 turecké liry (v přepočtu deset korun).

Prvních 25 automatů funguje od podzimu v zastávce metra I.T.U.-Ayazaga. Do konce roku by istanbulské úřady chtěly nainstalovat celkem sto takových strojů, a to nejen do stanic metra, kterých je v největším tureckém městě přes osm desítek, ale také do škol a univerzit.

"Občas použiju kontejnery na tříděný odpad, většinou na to ale spíš zapomenu a lahve prostě vyhodím do obyčejného koše," řekla americkému deníku The New York Times studentka vysoké školy Meltem Ozilová, jejíž univerzita sídlí právě u stanice metra I.T.U.-Ayazaga.

"Nové automaty jsem ještě neviděla. Jsem si ale jistá, že je všichni studenti budou rádi používat, aby získali nějaké peníze navíc. Kdo by nechtěl jízdenku zdarma?" dodává Ozilová.

"Chytré kontejnery" vyrábí turecká společnost Isbak, která se zaměřuje na koncept "chytrých měst" (takzvaných "smart cities"). Automat pozná, jestli do něj člověk vloží plast nebo hliník, následně předmět rozmáčkne a uskladní.

Pomocí karty, na kterou se nahrají peníze, si lidé navíc mohou zaplatit nejen cestu metrem, ale také autobusem a tramvají. Použít ji mohou i při placení veřejných toalet.

Istanbulské úřady chtějí obyvatele přimět, aby začali automaty ve velkém využívat. Starosta města Mevlut Uysal uvedl, že automaty budou zaznamenávat, kolik lahví nebo plechovek odevzdal každý pasažér. Na ty cestující, kteří si budou vést co do počtu nejlépe, bude čekat lístek zdarma nebo slevy na různé akce, například na divadelní představení.

Obyvatelé Istanbulu vyprodukují každý den v průměru 17 tisíc tun odpadu, z toho jen šest tisíc řádně recyklují. V tureckém městě žije přibližně 15 milionů obyvatel.

Lidé jsou líní

Elif Cengizová, šéfka projektu s názvem Zero Waste (v překladu "Nulový odpad"), říká, že vedení země si v posledních letech vytyčilo recyklaci jako jednu ze svých priorit. Ostatně její projekt iniciovala první dáma Turecka Emine Erdoganová.

"Většina domácností nerecykluje, protože neví nic o tom, jaký přínos má (recyklace) pro životní prostředí. Jiní jsou prostě líní," říká Cengizová. "Tyhle nové automaty lidi přímo vybízejí k tomu, aby recyklovali, a současně je učí o benefitech recyklace," dodává Cenzigová pro list The New York Times.

Istanbul není prvním městem, které přišlo s tímto netradičním způsobem, jak donutit lidi k recyklaci. Prakticky totožný automat funguje od roku 2012 také ve stanicích metra v Pekingu. Čína je jednou z pětice zemí světa, která do moří produkuje nejvíce plastového odpadu.

