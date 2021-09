Ida protrhla střechu na US Open. Promočení diváci v panice prchali

Pozůstatky hurikánu Ida ve středu v noci zasáhly americký stát New Jersey a město New York. Ničivá bouře způsobila přívalové deště a vyplavila metro. Kvůli nepřízni počasí se také zpozdily zápasy na tenisovém US Open. Bouře si v této oblasti vyžádala nejméně šest obětí.

0:56 Pozůstatky hurikánu Ida vyplavily ve městě New York metro. Silná bouře také zasáhla newyorský stadion Louise Armstronga. | Video: Associated Press