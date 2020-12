Síla 200 hirošimských bomb. Tunguzská událost je stoletou záhadou astronomie

Jedním z největších těles, která kdy zasáhla povrch Země, je známý tunguzský meteorit. V červnu roku 1908 dopadl na území ruské Sibiře, kde zlikvidoval lesy o ploše více než dvou tisíc kilometrů čtverečních. Přesné místo dopadu ani zbytky meteoritu se však zatím stále nepodařilo najít. Exploze byla podle vědců z americké NASA 185krát silnější než výbuch atomové bomby v Hirošimě.

Podle inspektorky Tunguzské rezervace přišli v roce 1999 s jednou teorií italští vědci. Jako místo možného dopadu označili nynější jezero Čeko. Soudí tak podle kuželovitého tvaru jezerního dna. Do oblasti se však stále sjíždějí další vědci a badatelé, kteří se snaží záhadě přijít na kloub.

Do dálky táhnoucí se les více než sto let po dopadu meteoritu opět mizí. V současnosti je jeho největší hrozbou sám člověk. Domorodí Evekové si již třináct let stěžují na bezohlednou těžbu dřeva, kterou umožnila ztráta autonomie tohoto území.

"V celém lese se neustále kácí. Kam budou naše vnoučata a pravnoučata chodit lovit?" komentuje situaci Sergej Pikunov, obyvatel venkovské oblasti Vanavara.