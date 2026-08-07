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Zahraničí

Provozovatel Facebooku dostal obří pokutu. Vědomě poškozoval duševní zdraví dětí, řekla porota

ČTK

Soud v americkém státě Nové Mexiko ve čtvrtek nařídil internetové společnosti Meta Platforms zaplatit 567 milionů dolarů (téměř 12 miliard Kč) za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Dále firmě nařídil, aby změnila způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele ve státě, píší agentury Reuters a AP.

Meta, dříve známá jako Facebook, v jejím sídle v Menlo Parku v Kalifornii v USA 28. října 2021. Ilustrační foto.
Většina finančních prostředků, a to 420 milionů dolarů, bude určena pro léčbu mladých uživatelů a zbytek peněz bude v následujících pěti letech použit například pro osvětu a prevenci, uvedl ve čtvrtek podle AP soudce Bryan Biedcheid. (Ilustrační fotoéFoto: REUTERS – Carlos Barria
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Meta, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační aplikaci WhatsApp, uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá, a dodala, že pracuje na identifikaci a odstranění závadného obsahu na svých platformách.

Verdikt padl ve druhé fázi soudního řízení, jehož první část Meta v březnu prohrála. Porota tehdy firmě vyměřila pokutu 375 milionů dolarů, protože podle ní vědomě poškozovala duševní zdraví dětí a tajila, co věděla o sexuálním vykořisťování dětí na svých platformách. Podle poroty se Meta rozhodla upřednostnit své zisky před bezpečím uživatelů a porušila státní zákony na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami.

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Ve druhé fázi státní žalobci žádali soud, aby firmě nařídil zásadní změny fungování platforem, které omezí funkce vyvolávající závislost, zlepší ověřování věku uživatelů a zajistí prevenci sexuálního vykořisťování dětí mimo jiné prostřednictvím výchozích nastavení ochrany soukromí a důkladnějšího dohledu nad komunikací dospělých s dětmi.

Většina finančních prostředků, a to 420 milionů dolarů, bude určena pro léčbu mladých uživatelů a zbytek peněz bude v následujících pěti letech použit například pro osvětu a prevenci, uvedl ve čtvrtek podle AP soudce Bryan Biedcheid.

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Soudní řízení v Novém Mexiku je pozorně sledováno, protože státy, obce a školní okrsky po celé zemi žádají od technologických firem změny, které zajistí větší bezpečí dětí na internetu.

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