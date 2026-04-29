Meta kvůli slabé ochraně dětí na sítích porušuje pravidla EU

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta.
Přestože Meta ve svých vlastních podmínkách stanoví minimální věk pro bezpečný přístup k sítím Instagram a Facebook na 13 let, opatření zavedená společností k vymáhání těchto omezení se podle unijní exekutivy nezdají být účinná. Tato opatření nedokážou dostatečně zabránit osobám mladším 13 let v přístupu k těmto službám, ani je včas identifikovat a zabránit jim v používání sítě, pokud přístup už získaly, dodává EK.
Například při zakládání účtu mohou nezletilí mladší 13 let zadat falešné datum narození, díky kterému budou vypadat, že jim je alespoň 13 let. Neexistují přitom žádné účinné kontroly, které by ověřovaly, zda uváděné datum narození odpovídá skutečnosti.
Komise se domnívá, že Instagram a Facebook „musejí změnit svou metodiku posuzování rizik, aby mohly vyhodnotit, jaká rizika na platformách v Evropské unii vznikají a jak se projevují“. Kromě toho musejí posílit opatření zaměřená na prevenci, odhalování a odstraňování přístupu nezletilých osob mladších 13 let ze svých služeb.
„Všeobecné podmínky společnosti Meta naznačují, že její služby nejsou určeny pro nezletilé mladší 13 let. Naše předběžná zjištění však ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen velmi málo pro to, aby dětem mladším 13 let zabránily v přístupu ke svým službám,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. „Nařízení o digitálních službách vyžaduje, aby platformy vymáhaly svá vlastní pravidla: obchodní podmínky by neměly být pouhými písemnými prohlášeními, ale spíše základem pro konkrétní kroky na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ dodala.
Instagram a Facebook mají nyní možnost nahlédnout do dokumentů ve vyšetřovacích spisech komise a na předběžná zjištění EK písemně odpovědět. Platformy mohou přijmout opatření k nápravě v souladu s pokyny stanovenými v nařízení DSA, které se týkají ochrany nezletilých osob.
Pokud se názor komise potvrdí, může unijní exekutiva rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.
