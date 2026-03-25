Meta dostala pokutu 375 milionů dolarů za ohrožování dětí na sítích

Porota v americkém státě Nové Mexiko nařídila internetové společnosti Meta Platforms zaplatit pokutu 375 milionů dolarů (7,9 miliardy Kč) za poskytování zavádějících informací o bezpečnosti dětí na jejích sociálních sítích. Porota řekla, že firma nese zodpovědnost za to, jakým způsobem její sítě ohrožují děti a vystavují je sexuálnímu obsahu a kontaktu se sexuálními predátory, napsal server BBC.
Společnost Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Firma podle mluvčí s rozhodnutím poroty nesouhlasí a hodlá se odvolat. „Tvrdě pracujeme na zajištění bezpečnosti lidí na našich platformách,“ uvedla mluvčí.
Porota dala za pravdu státní prokuratuře, podle které se společnost Meta rozhodla upřednostnit své zisky před bezpečím uživatelů a porušila zákony na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami, uvedla agentura AP.
Generální prokurátor státu Nové Mexiko Raúl Torrez označil verdikt poroty za "historické vítězství pro všechny děti a rodiny, které doplatily na rozhodnutí Mety upřednostnit zisky před bezpečností dětí".
„Značná částka, jejíž uhrazení porota Metě nařídila, by měla vyslat jasný signál šéfům velkých technologických podniků, že žádná firma nestojí nad zákonem,“ dodal.
Torrez podle agentury Reuters viní Metu z toho, že umožňuje sexuálním predátorům neomezený přístup k nezletilým uživatelům sociálních sítí, což často vede ke zneužívání v reálném světě a k obchodování s lidmi.
