Meta a TikTok budou ověřovat informace okolo migrace z Maroka do Španělska

Provozovatelé velkých internetových sítí Meta a TikTok souhlasili s tím, že budou bojovat proti dezinformacím týkajícím se cest migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Oznámila to v pondělí večer komisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunenová.
Evropská komise minulý týden vyzvala sociální sítě ke spolupráci kvůli náhlému příchodu desítek tisíc lidí do Ceuty, který vyvolal napětí mezi Španělskem a dalšími zeměmi Evropské unie.
TikTok a Meta podle Virkunenové aktivovaly krizové protokoly a posílily spolupráci s ověřovači faktů, aby upozorňovaly na možné dezinformace týkající se migrace do Španělska. "Nadále budeme ostražití při spolupráci s našimi agenturami a platformami, abychom potlačovali zločinecké sítě prodávající falešné sliby za cenu lidských životů," uvedla komisařka.
Některá média či analytici dospěli k závěru, že desetitisíce migrantů snažících se dostat z marockého území do španělského města na severu Afriky k cestě motivovala informace o otevření hranice šířená na sociálních sítích. Agentura AFP napsala, že technologická společnost Golden Owl na základě průzkumu otevřených zdrojů "s velkou mírou jistoty" dospěla k závěru, že události v Ceutě byly "záměrně organizovanou operací".
Španělsko naprostou většinu migrantů, kteří se na jeho území minulý týden dostali, neprodleně poslalo zpět do Maroka. Z 72 tisíc lidí, kteří 30. a 31. července ilegálně pronikli do Španělska, se podle Madridu vrátilo 70 tisíc osob. Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo 80 migrantů.
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