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Zahraničí

Město bylo napadeno brutálním způsobem, byl to útok na svobodu, řekl starosta Berlína

ČTK

Shromáždění za tolerantní Berlín se stalo terčem mimořádně brutálního útoku, uvedl v noci na dnešek na síti X starosta německé metropole Kai Wegner poté, co do účastníků sobotní akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo auto. Při incidentu zemřel jeden člověk a dalších 17 utrpělo zranění, z toho 11 vážná.

Kai Wegner, Berlin, CDU
Kai Wegner, Berlin, CDUFoto: X06848 – Reuters
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Německý kancléř Friedrich Merz a ministr vnitra Alexander Dobrindt podle serveru televize Deutsche Welle (DW) ujistili, že úřady udělají vše pro rychlé objasnění okolností útoku a dopadení i potrestání pachatele.

„Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém pochodu hrdosti se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem,“ uvedl Wegner.

Do účastníků sobotní akce na podporu práv komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v Berlíně v sobotu večer najela dodávka. Při útoku jeden člověk zemřel a 16 lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v přímém ohrožení života a dalších osm je vážně zraněno, uvedl mluvčí berlínských hasičů Dominik Pretz.

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Podle policejního mluvčího Floriana Natha pachatelé po útoku vozidlo opustili v berlínském parku Tiergarten, zalesněné oblasti nedaleko Braniborské brány. Právě tam vůz předtím srazil několik lidí. Podle Natha jde o bílé vozidlo typu minivan nebo menší SUV, které bylo po nárazu zcela zdemolované. Policie po pachatelích nadále intenzivně pátrá.

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„V současné době máme nasazeny velmi početné síly po celém území města,“ uvedl policejní mluvčí a dodal, že do vyšetřování bylo zapojeno více než 2200 členů policejních složek, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.

Na síti X policie vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.

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Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.

Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, byl u nedalekého památníku holokaustu pobodán španělský turista. Na jižním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích.

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