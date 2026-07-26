Město bylo napadeno brutálním způsobem, byl to útok na svobodu, řekl starosta Berlína

Shromáždění za tolerantní Berlín se stalo terčem mimořádně brutálního útoku, uvedl v noci na dnešek na síti X starosta německé metropole Kai Wegner poté, co do účastníků sobotní akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo auto. Při incidentu zemřel jeden člověk a dalších 17 utrpělo zranění, z toho 11 vážná.
Německý kancléř Friedrich Merz a ministr vnitra Alexander Dobrindt podle serveru televize Deutsche Welle (DW) ujistili, že úřady udělají vše pro rychlé objasnění okolností útoku a dopadení i potrestání pachatele.
„Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém pochodu hrdosti se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem,“ uvedl Wegner.
Do účastníků sobotní akce na podporu práv komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v Berlíně v sobotu večer najela dodávka. Při útoku jeden člověk zemřel a 16 lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v přímém ohrožení života a dalších osm je vážně zraněno, uvedl mluvčí berlínských hasičů Dominik Pretz.
Podle policejního mluvčího Floriana Natha pachatelé po útoku vozidlo opustili v berlínském parku Tiergarten, zalesněné oblasti nedaleko Braniborské brány. Právě tam vůz předtím srazil několik lidí. Podle Natha jde o bílé vozidlo typu minivan nebo menší SUV, které bylo po nárazu zcela zdemolované. Policie po pachatelích nadále intenzivně pátrá.
„V současné době máme nasazeny velmi početné síly po celém území města,“ uvedl policejní mluvčí a dodal, že do vyšetřování bylo zapojeno více než 2200 členů policejních složek, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Na síti X policie vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.
Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, byl u nedalekého památníku holokaustu pobodán španělský turista. Na jižním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích.
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